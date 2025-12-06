Тренер Шары Буллета предсказал победу нокаутом Петра Яна в UFC
Российский боец Петр Ян нокаутирует действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили в титульном бою. Об этом «РБК Спорт» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.
«Раньше склонялся к победе Мераба, но сейчас поговорил с Гуськовым (Богдан Гуськов — подопечный Азизяна, который также выступит на турнире UFC 323. — РБК). Он тоже дерется на этом турнире, и он сказал, что Петр сделал очень хорошие выводы и серьезно подтянул борцовские навыки, — у него теперь в лагере работает борец. И я уже начинаю думать, что Петр Ян вернет пояс в Россию. Верю, что Петр победит нокаутом. Эта победа нужна больше нам, Петру, всей России», — сказал Азизян.
В ночь на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Петр Ян попытается вернуть себе титул чемпиона в легчайшем весе в бою против действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили.
Этот поединок станет реваншем для Яна, который уступил Двалишвили единогласным решением судей в марте 2023 года.
Ян уже владел чемпионским титулом, завоевав его в июле 2020 года, но потерял его в марте 2021 года из-за дисквалификации. Двалишвили же стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли, и успешно защитил свой титул трижды (все бои были в 2025-м).
32-летний Ян имеет в своем активе 19 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
34-летний Мераб Двалишвили одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в MMA. Также он занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
