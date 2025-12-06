 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,12 x 3,25 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,25 x 6 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,28 x 5,8 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,78 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Тренер Шары Буллета предсказал победу нокаутом Петра Яна в UFC

Тренер Шары Буллета: Петр Ян победит нокаутом Мераба Двалишвили в UFC
По словам Гора Азизяна, Петр Ян прокачал борцовские навыки и теперь у него есть возможность вернуть России чемпионский пояс
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Российский боец Петр Ян нокаутирует действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили в титульном бою. Об этом «РБК Спорт» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.

«Раньше склонялся к победе Мераба, но сейчас поговорил с Гуськовым (Богдан Гуськов — подопечный Азизяна, который также выступит на турнире UFC 323. — РБК). Он тоже дерется на этом турнире, и он сказал, что Петр сделал очень хорошие выводы и серьезно подтянул борцовские навыки, — у него теперь в лагере работает борец. И я уже начинаю думать, что Петр Ян вернет пояс в Россию. Верю, что Петр победит нокаутом. Эта победа нужна больше нам, Петру, всей России», — сказал Азизян.

В ночь на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Петр Ян попытается вернуть себе титул чемпиона в легчайшем весе в бою против действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили.

Этот поединок станет реваншем для Яна, который уступил Двалишвили единогласным решением судей в марте 2023 года.

Ян уже владел чемпионским титулом, завоевав его в июле 2020 года, но потерял его в марте 2021 года из-за дисквалификации. Двалишвили же стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли, и успешно защитил свой титул трижды (все бои были в 2025-м).

32-летний Ян имеет в своем активе 19 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

34-летний Мераб Двалишвили одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в MMA. Также он занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мельникова
При участии
Андрей Титов
смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян бой титул Мераб Двалишвили
Материалы по теме
Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC
Спорт
Глава UFC допустил реванш Двалишвили и Нурмагомедова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 11:42 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 11:42
«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper Политика, 12:13
Долина показала предъявленный мошенником паспорт с фото Человека-паука Общество, 12:11
Отобравшийся на ОИ российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон Спорт, 12:06
Ставка на рост и надежды на ставку: инвестиционные стратегии на 2026 год #всенабиржу!, 12:04
В Москве с ножом напали на директора театра «Лица» Общество, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в MAX Общество, 11:49
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
WSJ рассказала, зачем команда Трампа может помешать «мегасделке» Netflix Бизнес, 11:41
Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox Политика, 11:31
Синдром выгоревшего собственника: как распознать и остановить угрозуПодписка на РБК, 11:28
Стала известна дата первого боя Ивана Емельяненко после выхода из тюрьмы Спорт, 11:21
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
83 млн рабочих мест исчезнут. Какие метанавыки помогут спасти карьеруПодписка на РБК, 11:04