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Спорт ,  
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«Спартак» ответил на сообщения о зарплате Ильи Ковальчука

«Спартак» назвал статью о зарплате Ильи Ковальчука предположением журналистов
Ковальчук будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Соглашение с 40-летним игроком подписано до конца сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок заработает по контракту со «Спартаком» от 15 млн руб.
Фото: Илья Ковальчук (Joel Marklund / Global look press)
Фото: Илья Ковальчук (Joel Marklund / Global look press)

Информация о зарплате Ильи Ковальчука в «Спартаке» является предположением журналистов, заявили «РБК Спорт» в пресс-службе клуба.

«Мы никогда не раскрываем зарплатную ведомость. Эта информация всего лишь предположение журналиста», — прокомментировали РБК в пресс-службе «Спартака».

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, не раскрывая источники, написал, что Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 млн руб. В сообщении сказано, что форвард может заработать еще 15 млн руб. в случае выполнения определенных задач.

Илья Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года
Спорт
Фото:Илья Ковальчук (Фото Petter Arvidson / Global look press)

О подписании контракта с Ковальчуком «Спартак» объявил накануне. Форвард будет выступать за «красно-белых» под 71-м номером. Последним его клубом был омский «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/21.

Разговоры о переходе Ковальчука в «Спартак», где он начинал карьеру, шли давно. В августе главный тренер команды Алексей Жамнов заявлял, что решение о контракте с форвардом будет принято не ранее сентября. Но в обозначенные сроки этого не произошло.

3 декабря председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев рассказал, что Ковальчук проведет первый матч сезона за московский «Спартак» 24 декабря против «Куньлуня».

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Ковальчуку в апреле исполнится 41 год. Он не играет с апреля 2021-го, после того как завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». При этом он отправлялся на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера сборной России.

В активе форварда три Кубка Гагарина (в том числе со СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Елена Степанова Елена Степанова
ХК «Спартак» Илья Ковальчук КХЛ Континентальная хоккейная лига

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