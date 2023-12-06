Российский боец UFC заявил, что ему больше подходит флаг Армении

Царукян 3 декабря нокаутировал во втором раунде американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Благодаря победе он поднялся на четвертое место в рейтинге легковесов

Арман Царукян (Фото: Global Look Press)

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян заявил, что выступает в UFC под флагом Армении, поскольку «он ему больше подходит». Об этом он заявил в эфире подкаста The MMA Hour.

«Мне нравится жить в России, люблю эту страну. Провел там всю свою жизнь, — отметил он. — Но я армянин, флаг Армении подходит мне больше. Но при этом в разговоре я всегда называю себя российским бойцом, представляющим Армению».

Царукян 3 декабря нокаутировал во втором раунде американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Благодаря победе он поднялся на четвертое место в рейтинге легковесов. Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях.

В детстве и юности параллельно с единоборствами (начинал в вольной борьбе) Царукян занимался хоккеем. Является воспитанником хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги «Амур». До 18 лет играл за юношескую команду. После того как его не взяли во взрослый состав клуба, Царукян полностью сосредоточился на MMA.