Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»

27-летний россиянин с шестью голами делит третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции

Александр Головин (Фото: Global Look Press)

Популярный футбольный интернет-портал Goal.com сделал подборку лучших бомбардиров чемпионата Франции, куда включил российского полузащитника «Монако» Александра Головина — в числе главных претендентов в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира.

В список вошли 12 лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Франции. 27-летний россиянин с шестью голами делит третье место в списке главных голеадоров турнира.

«Русский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей потрясающей форме, реализуя свой огромный потенциал, — говорится в подборке. — Он создает моменты, забивает голы, которые помогают «Монако» удержаться на вершине таблицы».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.