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Спорт ,  
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Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»

Goal.com назвал Александра Головина «русским волшебником»
27-летний россиянин с шестью голами делит третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Global Look Press)

Популярный футбольный интернет-портал Goal.com сделал подборку лучших бомбардиров чемпионата Франции, куда включил российского полузащитника «Монако» Александра Головина — в числе главных претендентов в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира.

В список вошли 12 лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Франции. 27-летний россиянин с шестью голами делит третье место в списке главных голеадоров турнира.

«Русский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей потрясающей форме, реализуя свой огромный потенциал, — говорится в подборке. — Он создает моменты, забивает голы, которые помогают «Монако» удержаться на вершине таблицы».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Александр Головин Футбол спорт

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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