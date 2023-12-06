Три брата впервые сыграли в одном матче НХЛ и набрали очки

Три брата впервые сыграли в одном матче НХЛ и набрали очки

Хьюзы стали второй американской семьей, в которой не менее трех братьев сыграли в одной игре НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз стал лучшим игроком матча (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Три брата Хьюз впервые сыграли в одном матче НХЛ. Нападающий Джек Хьюз и защитник Люк Хьюз вышли на лед в составе «Нью-Джерси Дэвилз», защитник Куинн Хьюз сыграл за «Ванкувер Кэнакс».

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Нью-Джерси». Джек Хьюз отметился голом и двумя передачами. Одну из голевых передач он сделал на брата Люка. Куинн Хьюз записал на свой счет две передачи. Джек Хьюз был признан первой звездой встречи.

Хьюзы стали второй американской семьей, в которой не менее трех братьев сыграли в одной игре НХЛ. Ранее это удалось Нилу, Полу и Аарону Бротенам (4 февраля и 10 марта 1990 года). Всего в истории НХЛ насчитывается девять таких семей.