 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,45 x 4,9 2 6,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,7 x 3,95 2 4,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

У главного тренера клуба НБА и сборной США сгорел дом в Майами

У главного тренера клуба «Майами Хит» и сборной США сгорел дом в Майами
Пожар в доме Эрика Споэльстры начался утром в четверг, на его тушение направили более 20 единиц техники, но спасти особняк не удалось. Тренер в момент начала пожара возвращался из Денвера
Эрик Споэльстра
Эрик Споэльстра (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В Майами сгорел дом главного тренера клуба НБА «Майами Хит» Эрика Споэльстры, который возглавит сборную США на Олимпиаде. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на оперативные службы.

Пожар вспыхнул около 4:30 утра в четверг, на его тушение направили более 20 единиц техники, но спасти дом не удалось. Соседние дома не пострадали.

Когда начался пожар, в доме никого не было. Споэльстра с командой возвращался с матча с «Денвер Наггетс», он еще застал процесс тушения.

Споэльстра приобрел особняк с пятью спальнями в декабре 2023 года.

Споэльстра работает в клубе с 1997 года, с 2008-го является главным тренером, дважды стал с ним чемпионом (2012, 2013).

В октябре он был назначен главным тренером сборной США на Кубок мира 2027 года и Олимпиаду 2028 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Майами Хит
Материалы по теме
Чемпиона НБА задержали за наркотики
Спорт
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом
Спорт
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 21:03
ФИФА назвала 11 претендентов на приз лучшему игроку года Спорт, 21:01
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО Политика, 20:34
Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп Спорт, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы в один час Инвестиции, 20:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
МИД заявил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений Политика, 20:16
Мошенники начали распространять шпионские программы под видом антивирусов Общество, 20:12
Подросток облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка Общество, 20:11
Как предпринимательница создала бизнес на выборе блюд по настроению Стиль, 20:05
Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Reuters сообщил об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов Политика, 19:48