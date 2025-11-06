У главного тренера клуба «Майами Хит» и сборной США сгорел дом в Майами

У главного тренера клуба НБА и сборной США сгорел дом в Майами

Пожар в доме Эрика Споэльстры начался утром в четверг, на его тушение направили более 20 единиц техники, но спасти особняк не удалось. Тренер в момент начала пожара возвращался из Денвера

Эрик Споэльстра (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В Майами сгорел дом главного тренера клуба НБА «Майами Хит» Эрика Споэльстры, который возглавит сборную США на Олимпиаде. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на оперативные службы.

Пожар вспыхнул около 4:30 утра в четверг, на его тушение направили более 20 единиц техники, но спасти дом не удалось. Соседние дома не пострадали.

Когда начался пожар, в доме никого не было. Споэльстра с командой возвращался с матча с «Денвер Наггетс», он еще застал процесс тушения.

Споэльстра приобрел особняк с пятью спальнями в декабре 2023 года.

Споэльстра работает в клубе с 1997 года, с 2008-го является главным тренером, дважды стал с ним чемпионом (2012, 2013).

В октябре он был назначен главным тренером сборной США на Кубок мира 2027 года и Олимпиаду 2028 года.