Путин дал совет начинающим спортсменам
Президент России Владимир Путин во время посещения крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Самаре посоветовал начинающим спортсменам быть трудолюбивыми и целеустремленными.
Один из фигуристов ФОК «Орбита» попросил Путина дать совет подросткам, которые только пришли в спорт.
«Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь, тогда будут результаты», — сказал Путин.
Путин в четверг приехал в Самару, где проходит форум «Россия — спортивная держава», и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин — мастер спорта по самбо и дзюдо, имеет черный пояс по карате, занимается хоккеем и катается на горных лыжах.
