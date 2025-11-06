Путин дал совет начинающим спортсменам

Путин во время визита в Самару посетил местный ФОК «Орбита», где его попросили дать совет подросткам, начинающим занятия спортом. Президент ответил, что это «трудолюбие и целеустремленность»

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / Pool / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время посещения крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Самаре посоветовал начинающим спортсменам быть трудолюбивыми и целеустремленными.

Один из фигуристов ФОК «Орбита» попросил Путина дать совет подросткам, которые только пришли в спорт.

«Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь, тогда будут результаты», — сказал Путин.

Путин в четверг приехал в Самару, где проходит форум «Россия — спортивная держава», и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин — мастер спорта по самбо и дзюдо, имеет черный пояс по карате, занимается хоккеем и катается на горных лыжах.