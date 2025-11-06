 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Чемпиона НБА задержали за наркотики

Чемпиона НБА Тони Аллена задержали за наркотики
Полицейские остановили машину с экс-игроком «Бостона» и «Мемфиса» Тони Алленом на трассе в Арканзасе, нашли у него марихуану, а при обыске автомобиля — спрятанный в пачке сигарет кокаин
Тони Аллен
Тони Аллен (Фото: Jim Rogash / Getty Images)

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» 43-летний Тони Аллен был задержан в среду в округе Пойнсетт штата Арканзас по обвинению в хранении наркотиков, сообщает ESPN со ссылкой на Associated Press.

Машину, в которой Аллен был пассажиром, остановила полиция на трассе в 80 км от Мемфиса. В отчете шерифа говорится, что у Аллена был обнаружен пакет с марихуаной, а при обыске автомобиля нашли пачку сигарет, в которой был спрятан кокаин.

На протяжении карьеры Аллен также играл за «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс», его на протяжении шести сезонов признавали одним из лучших защитников НБА. «Мемфис» вывел девятый номер Аллена из обращения.

В 2023 году Аллен признал себя виновным по федеральному делу о мошенничестве с медицинским страхованием в НБА, его приговорили к общественным работам.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
НБА наркотики
