Чемпиона НБА задержали за наркотики
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» 43-летний Тони Аллен был задержан в среду в округе Пойнсетт штата Арканзас по обвинению в хранении наркотиков, сообщает ESPN со ссылкой на Associated Press.
Машину, в которой Аллен был пассажиром, остановила полиция на трассе в 80 км от Мемфиса. В отчете шерифа говорится, что у Аллена был обнаружен пакет с марихуаной, а при обыске автомобиля нашли пачку сигарет, в которой был спрятан кокаин.
На протяжении карьеры Аллен также играл за «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс», его на протяжении шести сезонов признавали одним из лучших защитников НБА. «Мемфис» вывел девятый номер Аллена из обращения.
В 2023 году Аллен признал себя виновным по федеральному делу о мошенничестве с медицинским страхованием в НБА, его приговорили к общественным работам.
