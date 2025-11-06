В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ

Глава общества «Динамо» Гулевский: будем бороться за золото РПЛ в 2027 году

Глава общества «Динамо» Гулевский, что если Карпин справится, то «через сезон команда будет на достойных местах». В этом сезоне «Динамо» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Динамо» в ближайший год будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил «Матч ТВ» председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский.

Гулевский назвал «безобразием» тот факт, что «Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года. В 2024-м «Динамо» упустило возможность стать чемпионом, проиграв в последнем туре «Краснодару».

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал Гулевский.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в РПЛ. Глава РФС Александр Дюков в июне говорил, что тренеру разрешили совмещать посты в клубе и сборной России только до возвращения на международные турниры.