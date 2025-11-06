 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,03 x 3,65 2 3,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,5 x 4,6 2 5,6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,63 x 4,05 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ

Глава общества «Динамо» Гулевский: будем бороться за золото РПЛ в 2027 году
Глава общества «Динамо» Гулевский, что если Карпин справится, то «через сезон команда будет на достойных местах». В этом сезоне «Динамо» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Динамо» в ближайший год будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил «Матч ТВ» председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский.

Гулевский назвал «безобразием» тот факт, что «Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года. В 2024-м «Динамо» упустило возможность стать чемпионом, проиграв в последнем туре «Краснодару».

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал Гулевский.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в РПЛ. Глава РФС Александр Дюков в июне говорил, что тренеру разрешили совмещать посты в клубе и сборной России только до возвращения на международные турниры.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ
Спорт
Экс-тренер «Динамо» покинул турецкий клуб спустя четыре месяца
Спорт
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34