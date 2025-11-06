Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Россиянин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярном чемпионате. В тройку звезд дня также вошли забивший в своем 1000-м матче Назем Кадри и сделавший четвертый хет-трик в карьере Тайлер Бертуцци

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, первым в истории забросивший 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, был признан лучшим игроком дня, сообщила пресс-служба турнира.

Овечкин отличился в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для 40-летнего россиянина это 138-й победный гол в карьере.

Овечкину, который также 77 раз забил в Кубке Стэнли, осталось 40 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в «регулярках» и плей-офф (1016).

Второе место в списке занял Назем Кадри, который забил в своей тысячной игре в НХЛ и помог «Калгари Флэймз» победить «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

Третьей звездой дня стал Тайлер Бертуцци из «Чикаго Блэкхокс», оформивший четвертый хет-трик в карьере в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).