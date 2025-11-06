Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, первым в истории забросивший 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, был признан лучшим игроком дня, сообщила пресс-служба турнира.
Овечкин отличился в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для 40-летнего россиянина это 138-й победный гол в карьере.
Овечкину, который также 77 раз забил в Кубке Стэнли, осталось 40 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в «регулярках» и плей-офф (1016).
Второе место в списке занял Назем Кадри, который забил в своей тысячной игре в НХЛ и помог «Калгари Флэймз» победить «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).
Третьей звездой дня стал Тайлер Бертуцци из «Чикаго Блэкхокс», оформивший четвертый хет-трик в карьере в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg