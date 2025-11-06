«Спартак» пожаловался в РФС на два решения судьи в игре с «Краснодаром»
Московский «Спартак» после проигрыша «Краснодару» в 14-м туре РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум игровым эпизодам. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Спартака».
Матч прошел в Краснодаре 2 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов. Хозяева заканчивали встречу вдевятером. Встречу обслуживала судейская бригада Кирилла Левникова.
«Спартак» попросил рассмотреть эпизод на 18-й минуте, когда Левников засчитал гол Александра Черникова, а также ситуацию на 96-й минуте, когда не был назначен пенальти в ворота «Краснодара».
«Спартак» в четверг проведет первый четвертьфинальный матч «пути РПЛ» с «Локомотивом». В РПЛ «красно-белые» занимают шестое место.
