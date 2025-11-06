«Спартак» пожаловался на два решения судьи в матче РПЛ с «Краснодаром»

«Спартак» пожаловался в РФС на два решения судьи в игре с «Краснодаром»

«Спартак» не согласился с решением судьи Левникова в эпизоде с голом Черникова и решением не назначать пенальти в компенсированное время, когда хозяева остались вдевятером. «Краснодар» выиграл со счетом 2:1

Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»

Московский «Спартак» после проигрыша «Краснодару» в 14-м туре РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум игровым эпизодам. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Спартака».

Матч прошел в Краснодаре 2 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов. Хозяева заканчивали встречу вдевятером. Встречу обслуживала судейская бригада Кирилла Левникова.

«Спартак» попросил рассмотреть эпизод на 18-й минуте, когда Левников засчитал гол Александра Черникова, а также ситуацию на 96-й минуте, когда не был назначен пенальти в ворота «Краснодара».

«Спартак» в четверг проведет первый четвертьфинальный матч «пути РПЛ» с «Локомотивом». В РПЛ «красно-белые» занимают шестое место.