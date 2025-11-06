 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,07 x 3,6 2 3,75 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,63 x 4,3 2 4,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,65 x 4 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,4 x 3,3 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,8 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Спартак» пожаловался в РФС на два решения судьи в игре с «Краснодаром»

«Спартак» пожаловался на два решения судьи в матче РПЛ с «Краснодаром»
«Спартак» не согласился с решением судьи Левникова в эпизоде с голом Черникова и решением не назначать пенальти в компенсированное время, когда хозяева остались вдевятером. «Краснодар» выиграл со счетом 2:1
Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»

Московский «Спартак» после проигрыша «Краснодару» в 14-м туре РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум игровым эпизодам. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Спартака».

Матч прошел в Краснодаре 2 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов. Хозяева заканчивали встречу вдевятером. Встречу обслуживала судейская бригада Кирилла Левникова.

«Спартак» попросил рассмотреть эпизод на 18-й минуте, когда Левников засчитал гол Александра Черникова, а также ситуацию на 96-й минуте, когда не был назначен пенальти в ворота «Краснодара».

«Спартак» в четверг проведет первый четвертьфинальный матч «пути РПЛ» с «Локомотивом». В РПЛ «красно-белые» занимают шестое место.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Краснодар
Материалы по теме
Забившего с нулевого угла Воробьева признали лучшим игроком октября в РПЛ
Спорт
В агентстве тренера Риеры отреагировали на интерес со стороны «Спартака»
Спорт
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы Общество, 13:33
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08