Трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам отстранили за мельдоний

Дисквалификация Андрея Парфенова продлится три года

Андрей Парфенов (слева) и Андрей Краснов на чемпионате России в Казани (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило агентство на своем сайте.

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации спортсмена составит три года начиная с 14 октября 2025 года. При этом будет учтен срок временного отстранения, который начался 22 сентября 2025 года.

Ранее телеграм-канал команды «Лыжные гонки 47» рассказал, что концентрация вещества «едва превышала допустимые значения». Спортсмен отрицает сознательное употребление запрещенных препаратов.

37-летний лыжник Андрей Парфенов дважды выигрывал чемпионат России в спринте (2015, 2019), а в 2019 году стал чемпионом в командном спринте. На счету спортсмена также участие в чемпионатах мира, где в 2009 году он занял четвертое место в командном спринте.

В марте 2025-го Андрей Парфенов вместе с Андреем Красновым взяли серебро чемпионата России в Казани в командном спринте. Они финишировали вторыми, уступив Александру Большунову и Савелию Коростелеву.