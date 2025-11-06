Трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам отстранили за мельдоний
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило агентство на своем сайте.
В допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации спортсмена составит три года начиная с 14 октября 2025 года. При этом будет учтен срок временного отстранения, который начался 22 сентября 2025 года.
Ранее телеграм-канал команды «Лыжные гонки 47» рассказал, что концентрация вещества «едва превышала допустимые значения». Спортсмен отрицает сознательное употребление запрещенных препаратов.
37-летний лыжник Андрей Парфенов дважды выигрывал чемпионат России в спринте (2015, 2019), а в 2019 году стал чемпионом в командном спринте. На счету спортсмена также участие в чемпионатах мира, где в 2009 году он занял четвертое место в командном спринте.
В марте 2025-го Андрей Парфенов вместе с Андреем Красновым взяли серебро чемпионата России в Казани в командном спринте. Они финишировали вторыми, уступив Александру Большунову и Савелию Коростелеву.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg