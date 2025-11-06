«Бруклин» с Деминым одержал первую победу в текущем сезоне НБА

За 13 минут на паркете российский форвард Егор Демин не набрал очков, но сделал три подбора и две передачи

Фото: Sarah Stier / Getty Images

«Бруклин Нетс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. В составе «Индианы» лучшую результативность показал Паскаль Сиакам, записавший на свой счет 23 очка и 10 передач.

Российский нападающий Егор Демин провел на паркете более 13 минут в матче. Он не набрал очков, но сделал три подбора и отдал две результативные передачи. Этот матч стал первым в его выступлении в НБА, который россиянин завершил без набранных очков.

Ранее команда повторила свой антирекорд, проиграв первые пять стартовых матчей сезона. Подобное уже случалось на старте чемпионата в сезоне 2015/16.

Сейчас «Бруклин Нетс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав свою первую победу после семи стартовых поражений. «Индиана» находится на 14-й строчке с аналогичными показателями.

Следующий матч «Бруклин» проведет дома против «Детройта» в ночь на 8 ноября. «Индиана» днем позже сыграет в гостях против «Денвера».