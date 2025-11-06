 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,03 x 3,55 2 3,9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,65 x 4,2 2 4,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,65 x 3,95 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,9 x 3,1 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,15 2 2,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,55 x 3,3 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,8 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,15 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Бруклин» с Деминым одержал первую победу в текущем сезоне НБА

«Бруклин» с Деминым прервал серию поражений, одержав первую победу в сезоне НБА
За 13 минут на паркете российский форвард Егор Демин не набрал очков, но сделал три подбора и две передачи
Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

«Бруклин Нетс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. В составе «Индианы» лучшую результативность показал Паскаль Сиакам, записавший на свой счет 23 очка и  10 передач.

Российский нападающий Егор Демин провел на паркете более 13 минут в матче. Он не набрал очков, но сделал три подбора и отдал две результативные передачи. Этот матч стал первым в его выступлении в НБА, который россиянин завершил без набранных очков.

Ранее команда повторила свой антирекорд, проиграв первые пять стартовых матчей сезона. Подобное уже случалось на старте чемпионата в сезоне 2015/16.

Сейчас «Бруклин Нетс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав свою первую победу после семи стартовых поражений. «Индиана» находится на 14-й строчке с аналогичными показателями.

Следующий матч «Бруклин» проведет дома против «Детройта» в ночь на 8 ноября. «Индиана» днем позже сыграет в гостях против «Денвера».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Баскетбол НБА Бруклин Нетс Егор Демин
Материалы по теме
«Бруклин» с Деминым повторил клубный антирекорд на старте сезона НБА
Спорт
Россиянин вошел в топ-5 лучших новичков НБА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Tesla решат, выплачивать ли Маску рекордный $1 трлн. Что известно Бизнес, 12:01
Трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам отстранили за мельдоний Спорт, 11:58
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:56
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 11:49
В России признали нежелательным закрытый фонд Equal Rights Trust Политика, 11:46
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Умер пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте Общество, 11:42
Как правильно проявлять гнев, чтобы не навредить своей карьере Образование, 11:41
Биткоин подорожал почти на 40% за год после возвращения Трампа к власти Крипто, 11:40
В стиле Land Cruiser? Все, что нужно знать о новой Toyota Hilux 2026 Авто, 11:40
Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину Город, 11:38
Греческие фермеры начали продавать поврежденный рис для свадеб Общество, 11:36
Роспотребнадзор объявил о регистрации экспресс-теста на гепатит C Общество, 11:36