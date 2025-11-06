Овечкин поделился эмоциями от исторического 900-го гола в НХЛ

Овечкин — о своем 900-м голе в НХЛ: «Приятно, что все закончилось»

Российский капитан «Кэпиталз» признался, что рад завершению погони за этим историческим рубежом

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал особенным моментом свой заброшенный 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом хоккеист заявил агентству AP.

Овечкин стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Этот рекорд был установлен в матче против «Сент-Луиса», который завершился со счетом 6:1.

«Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал этого в истории НХЛ, и быть первым игроком, достигшим этого, — это особенный момент. Приятно, что все закончилось, что болельщики и моя семья смогли быть здесь. Это довольно круто», — сказал Овечкин.

В честь российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в ночь на 27 ноября. На ней отметят 900-ю заброшенную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и 1500-й матч за клуб, который состоялся 26 октября против «Оттавы» (1:7).

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным под первым номером на драфте 2004 года. Он является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, превзойдя в прошлом сезоне результат Уэйна Гретцки (894 гола). В составе команды форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.