«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в честь российского капитана клуба Александра Овечкина по случаю его 900-й заброшенной шайбы. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
Торжественное мероприятие состоится в ночь на 27 ноября, непосредственно перед домашним матчем против «Виннипега».
Также на церемонии отметят достижение российского форварда в 1500 матчей, которое он преодолел 26 октября во время встречи с «Оттавой» (1:7). Этот результат сделал его восьмым игроком в истории НХЛ, который провел такое количество игр за одну команду.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).
В ночь на 6 ноября в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз» 40-летний россиянин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg