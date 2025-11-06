 Перейти к основному контенту
«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина

«Вашингтон» отметит 900 голов Овечкина торжественной церемонией
Мероприятие пройдет в ночь на 27 ноября перед домашним матчем против «Виннипега»
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в честь российского капитана клуба Александра Овечкина по случаю его 900-й заброшенной шайбы. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Торжественное мероприятие состоится в ночь на 27 ноября, непосредственно перед домашним матчем против «Виннипега».

Также на церемонии отметят достижение российского форварда в 1500 матчей, которое он преодолел 26 октября во время встречи с «Оттавой» (1:7). Этот результат сделал его восьмым игроком в истории НХЛ, который провел такое количество игр за одну команду.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).

В ночь на 6 ноября в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз» 40-летний россиянин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
