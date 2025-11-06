 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,03 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,65 x 4,2 2 4,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,62 x 4,05 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,9 x 3,1 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,15 2 2,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,55 x 3,3 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,85 x 3,55 2 2,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,15 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Владелец «Кэпиталз» Леонсис восхитился рекордом Овечкина
Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил юбилейную шайбу в матче против «Сент-Луиса»
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин — лидер и сердце хоккея Вашингтона. Об этом написал на своей странице в X владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.

«900 голов. Только Алекс Овечкин мог заставить это число казаться неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для «Кэпиталз» и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис.

Овечкин 6 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» забросил свою 900-ю шайбу. Он стал первым в истории хоккеистом лиги, достигшим этого результата.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

Александру Овечкину 40 лет. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным клубом под первым номером на драфте 2004 года. В составе команды форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира в составе сборной России.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рекорд
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
И тренер, и диетолог, и терапевт: стоит ли доверять ИИ свое здоровьеПодписка на РБК, 10:25
В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА Политика, 10:24
Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии Политика, 10:23
Губернатор Ситников заявил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА Общество, 10:14
В 11 аэропортах в России отменили ограничения на полеты Общество, 10:13
МВД предупредило суд об угрозах из-за дела генерала Кириллова Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото Общество, 09:58
Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке Общество, 09:56
Разбор конфликтов со сменщиками: что говорит РострудПодписка на РБК, 09:49
На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце Общество, 09:46
Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ Спорт, 09:42
Детсады в Волгореченске Костромской области закрыли после атаки БПЛА Политика, 09:40
SCMP раскрыла разработку Китая, способную изменить морские перевозки Технологии и медиа, 09:33