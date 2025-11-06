Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил юбилейную шайбу в матче против «Сент-Луиса»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин — лидер и сердце хоккея Вашингтона. Об этом написал на своей странице в X владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.

«900 голов. Только Алекс Овечкин мог заставить это число казаться неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для «Кэпиталз» и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис.

Овечкин 6 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» забросил свою 900-ю шайбу. Он стал первым в истории хоккеистом лиги, достигшим этого результата.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

Александру Овечкину 40 лет. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным клубом под первым номером на драфте 2004 года. В составе команды форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира в составе сборной России.