Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин — лидер и сердце хоккея Вашингтона. Об этом написал на своей странице в X владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.
«900 голов. Только Алекс Овечкин мог заставить это число казаться неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для «Кэпиталз» и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис.
Овечкин 6 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» забросил свою 900-ю шайбу. Он стал первым в истории хоккеистом лиги, достигшим этого результата.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.
Александру Овечкину 40 лет. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным клубом под первым номером на драфте 2004 года. В составе команды форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира в составе сборной России.
