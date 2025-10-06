 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Квартальнов первым в КХЛ выиграл 600 матчей в качестве тренера

Квартальнов первым в истории КХЛ выиграл 600 матчей в качестве тренера
Минское «Динамо» обыграло «Трактор» со счетом 4:1. Тренер минчан Дмитрий Квартальнов выиграл 600-й матч в лиге, а форвард команды Вадим Шипачев первым в КХЛ преодолел отметку в 900 игр в регулярных чемпионатах
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Дмитрий Квартальнов из минского «Динамо» стал первым тренером в истории КХЛ, одержавшим 600 побед в турнире. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В понедельник, 6 октября, «Динамо» со счетом 4:1 переиграло на своем льду челябинский «Трактор».

У минчан шайбы забросили Даниил Сотишвили (вторая минута), Виталий Пинчук (21, 30), Майкл Дэл Колл (28). У гостей отличился Пьеррик Дюбе (7).

Квартальнов работает в минском клубе с 2023 года. До этого он возглавлял череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

Квартальнов завоевал с ЦСКА золото чемпионата России (в сезоне 2014/15 чемпион страны определялся в регулярном чемпионате КХЛ). В Кубке Гагарина его команды не проходили дальше полуфинала.

Матч с «Трактором» стал 900-м в регулярных чемпионатах КХЛ для форварда минского клуба Вадима Шипачева. Он первым среди игроков лиги добрался до этой отметки.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Динамо Минск Вадим Шипачев
