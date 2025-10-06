Чемпион КХЛ продлил серию поражений СКА до четырех матчей

«Локомотив» обыграл в Ярославле СКА со счетом 4:2, Максим Шалунов оформил дубль

Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Петербургский СКА проиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, уступив в Ярославле «Локомотиву» со счетом 2:4.

У хозяев льда дубль оформил Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), по голу на счету Александра Радулова (29) и Мартина Герната (60). Радулов набрал 14-е очко в 13 последних играх.

У СКА забили Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

«Локомотив» лидирует в сводной таблице чемпионата, у СКА девятое место в Западной конференции.

На прошлой неделе СКА дважды проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:5, 2:3 в овертайме) и один раз московскому «Спартаку» (1:3).