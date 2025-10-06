Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не сыграют за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
У Фомина перегрузочное состояние, его направили на лечение в клуб.
Литвинов и Мусаев накануне участвовали в дерби ЦСКА — «Спартак», их отправили в расположение команд из-за травм.
Сборная России начала сбор в Новогорске 5 октября.
У команды Валерия Карпина 10 октября в Волгограде состоится матч с иранцами, а 14 октября в Москве — с боливийцами.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА из-за военной операции на Украине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов