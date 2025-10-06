 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,8 2 4,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,05 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,1 x 3,1 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией

Сборная потеряла Фомина, Литвинова и Мусаева перед матчами с Ираном и Боливией
У Даниила Фомина перегрузочное состояние, у Руслана Литвинова и Тамерлана Мусаева повреждения после дерби ЦСКА — «Спартак»
Тамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не сыграют за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

У Фомина перегрузочное состояние, его направили на лечение в клуб.

Литвинов и Мусаев накануне участвовали в дерби ЦСКА — «Спартак», их отправили в расположение команд из-за травм.

Сборная России начала сбор в Новогорске 5 октября.

У команды Валерия Карпина 10 октября в Волгограде состоится матч с иранцами, а 14 октября в Москве — с боливийцами.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА из-за военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная России по футболу
Материалы по теме
Перед матчем с Россией сборная Боливии сыграет с «Локомотивом»
Спорт
Карпин объяснил дебютный вызов Умярова в сборную России
Спорт
Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Локальные валютные облигации: что выбрать для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 20:17
Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб. Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро Общество, 19:48
Акции Tesla выросли на фоне «загадочных» публикаций компании в соцсетях Инвестиции, 19:45
Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии Политика, 19:42
Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией Спорт, 19:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени Политика, 19:33
Путин передал в управление Росимуществу еще один актив Silgan Политика, 19:29
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию Общество, 19:23
Экс-лидер «Авангарда» помог «Автомобилисту» победить бывшую команду Спорт, 19:21
Путин утвердил главу российской делегации на саммите АТЭС Политика, 19:13