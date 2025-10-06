Сборная потеряла Фомина, Литвинова и Мусаева перед матчами с Ираном и Боливией

Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией

У Даниила Фомина перегрузочное состояние, у Руслана Литвинова и Тамерлана Мусаева повреждения после дерби ЦСКА — «Спартак»

Тамерлан Мусаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не сыграют за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

У Фомина перегрузочное состояние, его направили на лечение в клуб.

Литвинов и Мусаев накануне участвовали в дерби ЦСКА — «Спартак», их отправили в расположение команд из-за травм.

Сборная России начала сбор в Новогорске 5 октября.

У команды Валерия Карпина 10 октября в Волгограде состоится матч с иранцами, а 14 октября в Москве — с боливийцами.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА из-за военной операции на Украине.