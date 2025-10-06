Экс-лидер «Авангарда» помог «Автомобилисту» победить бывшую команду

«Авангард» проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:4 и потерпел первое поражение за четыре матча. Рид Буше записал на свой счет гол и передачу

Рид Буше (Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист» )

Лучший бомбардир и снайпер омского «Авангарда» двух предыдущих сезонов Рид Буше помог екатеринбургскому «Автомобилисту» победить свою бывшую команду в матче чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 1:4.

У хозяев льда отличился Николай Прохоркин (4-я минута).

У гостей забивали Степан Хрипунов (14), Роман Горбунов (37), Александр Шаров (40) и Буше (59), который также записал на свой счет результативную передачу.

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «Авангарда».

Буше перешел в «Автомобилист» в июне.