Экс-лидер «Авангарда» помог «Автомобилисту» победить бывшую команду
Лучший бомбардир и снайпер омского «Авангарда» двух предыдущих сезонов Рид Буше помог екатеринбургскому «Автомобилисту» победить свою бывшую команду в матче чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Омске завершился со счетом 1:4.
У хозяев льда отличился Николай Прохоркин (4-я минута).
У гостей забивали Степан Хрипунов (14), Роман Горбунов (37), Александр Шаров (40) и Буше (59), который также записал на свой счет результативную передачу.
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «Авангарда».
Буше перешел в «Автомобилист» в июне.
