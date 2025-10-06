В Бразилии опоссум распугал волейболисток во время матча

Животное неожиданно появилось на площадке во время «золотого сета» в полуфинале чемпионата штата Сан-Паулу

Опоссум выбежал на поле во время полуфинального матча чемпионата штата Сан-Паулу в Бразилии и напугал волейболисток.

Video

Действующие чемпионки турнира из «Озаску» 4 октября проиграли «Баруэри» в ответном матче полуфинала со счетом 1:3, и для определения финалиста потребовался «золотой сет».

Посреди решающей партии на площадку неожиданно выскочил опоссум, который пробежал через все поле к противоположным трибунам.

Команда «Баруэри» выиграла «золотой сет» со счетом 27:25 и вышла в финал, матчи которого пройдут 9 и 12 октября.