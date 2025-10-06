У бывшего футболиста «Балтики» и «Факела» умер сын

У бывшего футболиста «Балтики» и «Факела» Аппаева умер сын

«Факел» выразил соболезнования Хызыру Аппаеву, игравшему за клуб в 2021-2024 годах, в связи со смертью сына

Хызыр Аппаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Воронежский «Факел» сообщил в телеграм-канале, что у бывшего нападающего клуба Хызыра Аппаева, который в этом сезоне играет во Второй лиге, умер сын.

Причина смерти ребенка не уточняется.

Клуб выразил соболезнования 35-летнему футболисту.

Аппаеву 35 лет, он был игроком «Факела» в 2021-2024 годах, после чего перешел в «Балтику», а с августа выступает за «Нарт» из Черкесска.

Также на протяжении карьеры Аппаев был игроком «Крыльев Советов», «Краснодара», «Газовика» (ныне — «Оренбург»), «Арсенала», «Тамбова», «Ротора» и других команд.

С «Газовиком» и «Тамбовом» выигрывал первенство ФНЛ.