У бывшего футболиста «Балтики» и «Факела» умер сын
Воронежский «Факел» сообщил в телеграм-канале, что у бывшего нападающего клуба Хызыра Аппаева, который в этом сезоне играет во Второй лиге, умер сын.
Причина смерти ребенка не уточняется.
Клуб выразил соболезнования 35-летнему футболисту.
Аппаеву 35 лет, он был игроком «Факела» в 2021-2024 годах, после чего перешел в «Балтику», а с августа выступает за «Нарт» из Черкесска.
Также на протяжении карьеры Аппаев был игроком «Крыльев Советов», «Краснодара», «Газовика» (ныне — «Оренбург»), «Арсенала», «Тамбова», «Ротора» и других команд.
С «Газовиком» и «Тамбовом» выигрывал первенство ФНЛ.
