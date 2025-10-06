Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон
Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, в марте объявившая о смене спортивного гражданства на австралийское, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что досрочно закончила текущий сезон.
В этом сезоне Касаткина выиграла 19 матчей при 22 поражениях на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые с 2019 года у нее больше проигрышей, чем побед.
«График слишком плотный, я на пределе моральном и эмоциональном, и, к сожалению, я не одна такая», — написала Касаткина. Она добавила, что «давно не в порядке» и ей нужен перерыв.
По ее словам, стресса ей добавила смена гражданства, долгая разлука с родителями и борьба за возможность представлять Австралию.
Касаткина занимает 19-е место в рейтинге WTA, в этом году она не выиграла ни одного турнира, ее лучшими результатами были четвертые раунды на Australian Open и Уимблдоне.
