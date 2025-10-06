 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,8 2 4,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,05 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,2 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон

Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон WTA из-за выгорания
Теннисистка в этом сезоне впервые с 2019 года больше матчей проиграла, чем выиграла. Она пожаловалась на плотный график и эмоциональные проблемы и заявила, что ей нужен перерыв
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, в марте объявившая о смене спортивного гражданства на австралийское, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что досрочно закончила текущий сезон.

В этом сезоне Касаткина выиграла 19 матчей при 22 поражениях на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые с 2019 года у нее больше проигрышей, чем побед.

«График слишком плотный, я на пределе моральном и эмоциональном, и, к сожалению, я не одна такая», — написала Касаткина. Она добавила, что «давно не в порядке» и ей нужен перерыв.

По ее словам, стресса ей добавила смена гражданства, долгая разлука с родителями и борьба за возможность представлять Австралию.

Касаткина занимает 19-е место в рейтинге WTA, в этом году она не выиграла ни одного турнира, ее лучшими результатами были четвертые раунды на Australian Open и Уимблдоне.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Дарья Касаткина WTA
Дарья Касаткина фото
Дарья Касаткина
спортсменка, теннисистка
7 мая 1997 года
Материалы по теме
Мирра Андреева заявила, что ненавидит играть против Касаткиной
Спорт
Даниил Медведев объяснил расставание с многолетним тренером
Спорт
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Семин назвал неожиданным уход гендиректора «Спартака» Спорт, 15:45
Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге Общество, 15:40
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино Общество, 15:40
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ Политика, 15:32
На северо-востоке Москвы снесли более 1 тыс. «квадратов» самостроя Недвижимость, 15:31
«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица» Политика, 15:27
В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре» Город, 15:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон Спорт, 15:25
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер Общество, 15:14
Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду Политика, 15:08
В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления Общество, 15:08
ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях Политика, 15:06
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН Политика, 15:03