Два автора победных шайб в ворота СКА вошли в число лучших игроков КХЛ

В число лучших игроков недели вошли вратарь «Динамо» Подъяпольский, форвард «Спартака» Порядин, защитник «Торпедо» Нарделла и 20-летний хоккеист «Автомобилиста» Карпович

Павел Порядин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, форвард «Спартака» Павел Порядин и защитник «Торпедо» Роберт Нарделла признаны лучшими игроками своих амплуа на минувшей неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Подъяпольский помог «Динамо» обыграть «Торпедо» (4:1) и «Трактор» (3:2 после буллитов), отразив 95,65% бросков по своим воротам.

У Порядина четыре гола, в том числе победный в ворота СКА (3:1), и две передачи в трех матчах недели.

Нарделла забил победный гол СКА и сделал четыре передачи в четырех матчах.

Лучшим новичком стал 20-летний белорусский защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович, сделавший голевой пас в двух матчах с показателем полезности +5.