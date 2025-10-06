Два автора победных шайб в ворота СКА вошли в число лучших игроков КХЛ
Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, форвард «Спартака» Павел Порядин и защитник «Торпедо» Роберт Нарделла признаны лучшими игроками своих амплуа на минувшей неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Подъяпольский помог «Динамо» обыграть «Торпедо» (4:1) и «Трактор» (3:2 после буллитов), отразив 95,65% бросков по своим воротам.
У Порядина четыре гола, в том числе победный в ворота СКА (3:1), и две передачи в трех матчах недели.
Нарделла забил победный гол СКА и сделал четыре передачи в четырех матчах.
Лучшим новичком стал 20-летний белорусский защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович, сделавший голевой пас в двух матчах с показателем полезности +5.
