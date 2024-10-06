Футболисты «Ростова» попали в ДТП после матча со «Спартаком»

Автобус с футболистами «Ростова» попали в ДТП после матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:0).

Как сообщил «РБ Спорт» при выезде из Москвы в автобус с футболистами «Ростова» врезался другой автомобиль.

В клубе отметили, что в ДТП никто не пострадал. «Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь, — сообщили в пресс‑службе клуба «Матч ТВ».

«Ростов» после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. В следующем туре команда Валерия Карпина 19 октября сыграет на выезде с нижегородским «Пари НН».