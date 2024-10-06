Футболисты «Ростова» попали в ДТП после матча со «Спартаком»
Автобус с футболистами «Ростова» попали в ДТП после матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:0).
Как сообщил «РБ Спорт» при выезде из Москвы в автобус с футболистами «Ростова» врезался другой автомобиль.
В клубе отметили, что в ДТП никто не пострадал. «Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь, — сообщили в пресс‑службе клуба «Матч ТВ».
«Ростов» после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. В следующем туре команда Валерия Карпина 19 октября сыграет на выезде с нижегородским «Пари НН».
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