Привел Россию к первому золоту. Легенде хоккея Борису Михайлову 80 лет
Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Борису Михайлову 6 октября исполнилось 80 лет. Михайлов в качестве хоккеиста сборной СССР, капитаном которой он также являлся, стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призером Игр-1980 и восьмикратным чемпионом мира. Не раз становился лучшим нападающим и снайпером мировых первенств.
Михайлов начал карьеру в саратовском «Кристалле» (1962—1965), после чего выступал за «Локомотив» (Москва) (1965—1967). Большую часть карьеры он провел в ЦСКА (1967—1980), в составе которого стал 11-кратным чемпионом СССР.
Всего Михайлов провел 572 матча в чемпионате СССР, в которых забросил рекордные 428 шайб и отдал 224 результативные передачи. Также он набрал наибольшее количество очков среди советских хоккеистов — 652.
В начале 1970-х годов Михайлов вместе с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым создали знаменитую тройку, которая принесла многочисленные победы ЦСКА и сборной СССР. Идея объединить нападающих принадлежала возглавлявшему ЦСКА тренеру Анатолию Тарасову.
Дебют Великой тройки в составе сборной СССР состоялся на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме. Тогда Петров, Михайлов и Харламов на троих забросили 21 шайбу. На том турнире Михайлов отличился девятью голами (Харламов и Петров — по шесть).
На чемпионате мира в Швеции сборная СССР завоевала золотые медали турнира.
Михайлов был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1969), орденами «Знак Почета» (1972), Трудового Красного Знамени (1975), Ленина (1978), Почета (1996), «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней (2024, 2004), Дружбы (2015).
На чемпионате мира 1979-го года в Москве Михайлов, который был капитаном советской команды, вместе со сборной в восьмой раз стал победителем турнира.
Один из лучших хоккейных тренеров Анатолий Тарасов заявлял, что играть с Михайловым «было и радостно, и сложно».
«Радостно, потому что было на кого равняться, у кого найти в трудную минуту поддержку. Сложно, ибо больно крепко, с беспощадностью к себе не играл, а сражался Борис, требуя такой же дерзости и мастерства от партнёров. Этим и был велик Борис Михайлов, выдающийся нападающий и выдающийся капитан ЦСКА и сборной СССР», — говорил Тарасов.
Михайлов завершил игровую карьеру в 1981-м году. В сборной СССР он провел 14 сезонов. Также он являлся лучшим снайпером чемпионатов СССР 1975, 1976 и 1978.
Тренерскую карьеру Михайлов начал в петербургском СКА, который возглавлял с 1981-го по 1984-й год, а также в период с 1992-й по 1997-й год и 2002-й по 2005-й год. Кроме того, он руководил ЦСКА в 1998-2001 годах и с ноября 2007 по 2009 год был главным тренером новокузнецкого «Металлурга».
Под руководством Михайлова (1992-1995, 2001-2002) сборная России впервые выиграла золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.
Также он был главным тренером сборной России на чемпионатах мира 2005 и 2006 годов и на Олимпийских играх 2006 года.
Также в 2000 году Михайлов был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.
В 2019-м году Михайлов был награжден премией «Герои хоккеи» в номинации «Незаметный герой».
Президент Владимир Путин 4 октября наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».
Михайлов признался, что испытывал чувство благодарности и удовлетворения при присуждении награды. «Горд, что меня государство так отметило к юбилею. Вот и все. Даже слов нет больше», — рассказал Михайлов.
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