Привел Россию к первому золоту. Легенде хоккея Борису Михайлову 80 лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов празднует юбилей. Под его руководством сборная России выиграла первое золото чемпионата мира. «РБК Спорт» вспоминает главные события в карьере легенды хоккея

Борис Михайлов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Борису Михайлову 6 октября исполнилось 80 лет. Михайлов в качестве хоккеиста сборной СССР, капитаном которой он также являлся, стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призером Игр-1980 и восьмикратным чемпионом мира. Не раз становился лучшим нападающим и снайпером мировых первенств.

Сборная СССР по хоккею с шайбой. Борис Михайлов второй слева во втором ряду, 1972 год (Фото: Виктор Кошевой, Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС)

Михайлов начал карьеру в саратовском «Кристалле» (1962—1965), после чего выступал за «Локомотив» (Москва) (1965—1967). Большую часть карьеры он провел в ЦСКА (1967—1980), в составе которого стал 11-кратным чемпионом СССР.

Всего Михайлов провел 572 матча в чемпионате СССР, в которых забросил рекордные 428 шайб и отдал 224 результативные передачи. Также он набрал наибольшее количество очков среди советских хоккеистов — 652.

Москва. Олимпийские чемпионы, игроки ЦСКА и сборной СССР по хоккею Валерий Борисович Харламов, Владимир Владимирович Петров и Борис Петрович Михайлов (слева направо) на тренировке (Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС)

В начале 1970-х годов Михайлов вместе с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым создали знаменитую тройку, которая принесла многочисленные победы ЦСКА и сборной СССР. Идея объединить нападающих принадлежала возглавлявшему ЦСКА тренеру Анатолию Тарасову.

Борис Михайлов забрасывает вторую шайбу в ворота Уэйна Стефенсона (Канада). Хоккейный матч СССР - Канада - 7: 1. Чемпионат мира по хоккею с шайбой, Стокгольм, Швеция, 1969 год (Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС)

Дебют Великой тройки в составе сборной СССР состоялся на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме. Тогда Петров, Михайлов и Харламов на троих забросили 21 шайбу. На том турнире Михайлов отличился девятью голами (Харламов и Петров — по шесть).

На чемпионате мира в Швеции сборная СССР завоевала золотые медали турнира.

Капитан сборной команды СССР по хоккею с шайбой Борис Михайлов награжден орденом Трудового Красного Знамени, 1975 год (Фото: Носов Петр / ТАСС)

Михайлов был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1969), орденами «Знак Почета» (1972), Трудового Красного Знамени (1975), Ленина (1978), Почета (1996), «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней (2024, 2004), Дружбы (2015).

В атаке капитан советской команды Борис Михайлов. Хоккеисты СССР победили сборную Канады - 5:2, Чемпионат мира по хоккею в Москве, 1979 года (Фото: Зуфаров Валерий / ТАСС)

На чемпионате мира 1979-го года в Москве Михайлов, который был капитаном советской команды, вместе со сборной в восьмой раз стал победителем турнира.

Борис Михайлов поднимает кубки, так как Советская сборная по хоккею с шайбой в 16-й раз стала чемпионом мира, Москва, 1979 год (Фото: Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-син / ТАСС)

Один из лучших хоккейных тренеров Анатолий Тарасов заявлял, что играть с Михайловым «было и радостно, и сложно».

«Радостно, потому что было на кого равняться, у кого найти в трудную минуту поддержку. Сложно, ибо больно крепко, с беспощадностью к себе не играл, а сражался Борис, требуя такой же дерзости и мастерства от партнёров. Этим и был велик Борис Михайлов, выдающийся нападающий и выдающийся капитан ЦСКА и сборной СССР», — говорил Тарасов.

Международный хоккейный турнир на приз газеты «Известия». Капитан советской сборной Борис Михайлов принимает хлеб-соль от организаторов соревнований, 1973 год (Фото: Александр Сааков / ТАСС)

Михайлов завершил игровую карьеру в 1981-м году. В сборной СССР он провел 14 сезонов. Также он являлся лучшим снайпером чемпионатов СССР 1975, 1976 и 1978.

Старший тренер СКА Борис Михайлов дает указания, Хоккейный матч СКА (Ленинград) - Динамо (Москва). Ленинград, 1981 год (Фото: Николай Науменков / ТАСС)

Тренерскую карьеру Михайлов начал в петербургском СКА, который возглавлял с 1981-го по 1984-й год, а также в период с 1992-й по 1997-й год и 2002-й по 2005-й год. Кроме того, он руководил ЦСКА в 1998-2001 годах и с ноября 2007 по 2009 год был главным тренером новокузнецкого «Металлурга».

Борис Михайлов на тренировк хоккейной сборной России в Новогорске, 2005 год (Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ТАСС)

Под руководством Михайлова (1992-1995, 2001-2002) сборная России впервые выиграла золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.

Также он был главным тренером сборной России на чемпионатах мира 2005 и 2006 годов и на Олимпийских играх 2006 года.

Борис Михайлов (в центре) перед матчем чемпионата КХЛ: ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи). Москва, 2014 год (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Также в 2000 году Михайлов был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Награждение Бориса Михайлова премией "Герои хоккеи" и номинации "Незаметный герой", учебно-тренировочный центр "Новогорск", Москва, 2019 год (Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»)

В 2019-м году Михайлов был награжден премией «Герои хоккеи» в номинации «Незаметный герой».

Хоккеисты Александр Якушев (слева) и Борис Михайлов (справа). Еврохоккейтур, Кубок Первого канала, матч: Россия - Финляндия, 2019 год (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Президент Владимир Путин 4 октября наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».

Михайлов признался, что испытывал чувство благодарности и удовлетворения при присуждении награды. «Горд, что меня государство так отметило к юбилею. Вот и все. Даже слов нет больше», — рассказал Михайлов.