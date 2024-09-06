Мусагалиев рассказал, что Галицкий назвал игроков его команды клоунами
Комик Азамат Мусагалиев, который является президентом клуба Медиалиги ФК «10», на пресс-конференции рассказал о забавном случае во время переговоров с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о проведении товарищеского матча.
По словам Мусагалиева, Галицкий вначале даже сомневался, что игра соберет хотя бы 1000 зрителей.
«Он мне сказал одну вещь, предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что мы планируем впервые в жизни играть с клоунами? Как ты вообще это видишь?» Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил, кого еще-то кроме меня он может назвать клоуном в команде. Галицкий думал, что я буду играть, но я ответил, что у нас профессиональная команда. Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Идову (Брайан Идову, экс-футболист «Локомотива» и сборной Нигерии. — РБК), он удивился. Получается, что Сергей Николаевич где-то с января по июль думал, что его клуб будет играть с клоунами», — рассказал Мусагалиев.
Товарищеский матч «Краснодара» и ФК «10» пройдет в субботу, 7 сентября, в Краснодаре.
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