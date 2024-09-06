Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР по гандболу Резанов

Александр Резанов побеждал со сборной СССР на Играх 1976 года в Монреале, был серебряным призером чемпионата мира 1978-го

Александр Резанов (четвертый во втором ряду) (Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС)

Олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по гандболу Александр Резанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщил заслуженный тренер СССР Владимир Максимов.

«Он был в больнице на общем медицинском обследовании, его проверили, сказали, что все нормально. Но когда пришел домой — инсульт», — сказал Максимов, который играл в сборной вместе с Резановым.

Сборная СССР по гандболу на Олимпиаде-1976 в Монреале завоевала золото, обыграв в финале команду Румынии. Резанов сыграл на турнире все шесть матчей и забросил три гола. Также он становился серебряным призером чемпионата мира 1978 года.

После завершения карьеры Резанов стал тренером, в том числе работал в сборных Украины, Молдавии и Турции.