Россиянин завоевал золото Паралимпиады в метании копья
Российский легкоатлет Иван Ревенко выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже в метании копья в категории F54 (спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата).
38-летний Ревенко показал результат 30,77 м, что стало его личным рекордом.
Второе место занял мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м), третьим стал грек Эммануил Стефанудакис (30,13).
Ревенко впервые завоевал медаль на Паралимпийских играх, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 54 медали — 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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