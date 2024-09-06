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Haas назвала замену дисквалифицированного пилота на Гран-при Азербайджана

Берман заменит дисквалифицированного Магнуссена в Haas на Гран-при Азербайджана
Британец Оливер Берман выступит на Гран-при Азербайджана вместо датчанина Кевина Магнуссена, который первым в истории «Формулы-1» заработал дисквалификацию за 12 штрафных баллов по ходу сезона
Оливер Берман
Оливер Берман (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британец Оливер Берман заменит в команде Haas дисквалифицированного датчанина Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом Haas сообщила в соцсети X.

На прошлом этапе, Гран-при Италии, Магнуссен финишировал десятым, принеся Haas одно очко, но получил очередные два штрафных балла за столкновение с пилотом Alpine Пьером Гасли и был дисквалифицирован на следующий этап. Датчанин стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который пропустит Гран-при из-за того, что набрал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.

19-летний Берман дебютировал в «Формуле-1» в этом сезоне на Гран-при Саудовской Аравии — он заменил попавшего в больницу с аппендицитом Карлоса Сайнса и финишировал седьмым.

В следующем сезоне Берман будет основным пилотом Haas.

Гран-при Азербайджана пройдет 13–15 сентября.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Haas Формула-1 Оливер Берман
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