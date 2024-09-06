Haas назвала замену дисквалифицированного пилота на Гран-при Азербайджана
Британец Оливер Берман заменит в команде Haas дисквалифицированного датчанина Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом Haas сообщила в соцсети X.
На прошлом этапе, Гран-при Италии, Магнуссен финишировал десятым, принеся Haas одно очко, но получил очередные два штрафных балла за столкновение с пилотом Alpine Пьером Гасли и был дисквалифицирован на следующий этап. Датчанин стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который пропустит Гран-при из-за того, что набрал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.
19-летний Берман дебютировал в «Формуле-1» в этом сезоне на Гран-при Саудовской Аравии — он заменил попавшего в больницу с аппендицитом Карлоса Сайнса и финишировал седьмым.
В следующем сезоне Берман будет основным пилотом Haas.
Гран-при Азербайджана пройдет 13–15 сентября.
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