Пролежавшую 60 лет в шкафу редкую карточку звезды НБА продали за $1,7 млн
Редкую коллекционную карточку звезды НБА Уилта Чемберлена продали за рекордные $1,7 млн, сообщил аукционный дом Goldin в соцсети Х.
Сделка оформлена в частном порядке, покупатель и продавец не известны.
Это карточка с дебютного сезона Чемберлена в НБА — 1961/1962 от компании Fleer. Она получила высшую оценку — десять — от компании SGC, которая оценивает их качество. Это единственная подобная карточка с такой оценкой.
Эта карточка была обнаружена несколько лет назад в шкафу продуктового магазина, которым когда-то управляла семья ее владельца, отмечает Bleacher Report.
Это самая дорогая карточка Чемберлена, которая когда-либо была продана на аукционах. Предыдущий рекорд составлял $670 тыс. за карточку в 2022 году. Кроме того, это самая высокая цена за баскетбольную карточку тех лет.
Чемберлен является одним из лучших баскетболистов в истории НБА, двукратным чемпионом НБА (1967, 1972), четырехкратным самым ценным игроком регулярных чемпионатов (1960, 1966–1968), автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру НБА — 100 очков.
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