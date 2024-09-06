Пролежавшую 60 лет в шкафу редкую карточку Уилта Чемберлена продали за $1,7 млн

Пролежавшую 60 лет в шкафу редкую карточку звезды НБА продали за $1,7 млн

Редкий экземпляр коллекционной карточки Уилта Чемберлена образца сезона 1961/1962 продали за рекордную сумму

Фото: Goldin

Редкую коллекционную карточку звезды НБА Уилта Чемберлена продали за рекордные $1,7 млн, сообщил аукционный дом Goldin в соцсети Х.

Сделка оформлена в частном порядке, покупатель и продавец не известны.

Это карточка с дебютного сезона Чемберлена в НБА — 1961/1962 от компании Fleer. Она получила высшую оценку — десять — от компании SGC, которая оценивает их качество. Это единственная подобная карточка с такой оценкой.

Эта карточка была обнаружена несколько лет назад в шкафу продуктового магазина, которым когда-то управляла семья ее владельца, отмечает Bleacher Report.

Это самая дорогая карточка Чемберлена, которая когда-либо была продана на аукционах. Предыдущий рекорд составлял $670 тыс. за карточку в 2022 году. Кроме того, это самая высокая цена за баскетбольную карточку тех лет.

Чемберлен является одним из лучших баскетболистов в истории НБА, двукратным чемпионом НБА (1967, 1972), четырехкратным самым ценным игроком регулярных чемпионатов (1960, 1966–1968), автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру НБА — 100 очков.