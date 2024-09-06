Сборная Сан-Марио впервые победила за 20 лет, прервав 142-матчевую серию
Сан-Марино обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура группы D Лиги наций.
На 53-й минуте мяч забил нападающий Нико Сенсоли.
Прервалась 142-матчевая безвыигрышная серия Сан-Марино. Сборная этой страны впервые победила в официальном матче и во второй раз с учетом товарищеских игр. 28 апреля 2004 года команда одолела в товарищеской встрече Лихтенштейн (1:0). После команда потерпела 136 поражений и шесть раз сыграла вничью.
Лихтенштейн продлил безвыигрышную серию до 40 матчей. Команда не побеждает с 7 октября 2020 года, когда в гостях в товарищеском матче одолела Люксембург (2:1). После сборная записала на свой счет 35 поражений и пять ничейных результатов.
Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге ФИФА. На счету Лихтештейна более десяти побед. Команда переживает многолетний кризис и за последние десять лет упала со 120-го на 199-е место.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов