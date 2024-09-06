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Сборная Сан-Марио впервые победила за 20 лет, прервав 142-матчевую серию

Сборная Сан-Марио впервые победила за 20 лет и прервала 142-матчевую серию
Единственный мяч на 53-й минуте мяч забил нападающий Нико Сенсоли

Сан-Марино обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура группы D Лиги наций.

На 53-й минуте мяч забил нападающий Нико Сенсоли.

Прервалась 142-матчевая безвыигрышная серия Сан-Марино. Сборная этой страны впервые победила в официальном матче и во второй раз с учетом товарищеских игр. 28 апреля 2004 года команда одолела в товарищеской встрече Лихтенштейн (1:0). После команда потерпела 136 поражений и шесть раз сыграла вничью.

Лихтенштейн продлил безвыигрышную серию до 40 матчей. Команда не побеждает с 7 октября 2020 года, когда в гостях в товарищеском матче одолела Люксембург (2:1). После сборная записала на свой счет 35 поражений и пять ничейных результатов.

Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге ФИФА. На счету Лихтештейна более десяти побед. Команда переживает многолетний кризис и за последние десять лет упала со 120-го на 199-е место.

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Футбол Лига наций УЕФА Сан-Марино Лихтенштейн
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