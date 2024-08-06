Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот в еврокубке. Видео
Голкипер ереванского «Ноа» и сборной Армении Огньен Чанчаревич забил гол в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого АЕКа.
Чанчаревич на 67-й минуте сильным ударом выбил мяч из собственной штрафной, тот долетел почти до чужих ворот, ударился о землю и перелетел через голкипера соперника Томаса Стракоши.
К 85-й минуте счет 2:1 в пользу «Ноа». Ответная игра состоится 15 августа в Греции.
Чанчаревичу 34 года. Натурализованный серб стал выступать за сборную Армении с 2023 года.
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