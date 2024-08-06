Голкипер сборной Армении забил гол ударом от своих ворот в Лиге конференций

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот в еврокубке. Видео

Вратарь ереванского «Ноа» и сборной Армении Огньен Чанчаревич отличился в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с АЕКом

Огньен Чанчаревич (Фото: IMAGO / Wayne Tuckwell / Global Look Press)

Голкипер ереванского «Ноа» и сборной Армении Огньен Чанчаревич забил гол в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого АЕКа.

Чанчаревич на 67-й минуте сильным ударом выбил мяч из собственной штрафной, тот долетел почти до чужих ворот, ударился о землю и перелетел через голкипера соперника Томаса Стракоши.

К 85-й минуте счет 2:1 в пользу «Ноа». Ответная игра состоится 15 августа в Греции.

Чанчаревичу 34 года. Натурализованный серб стал выступать за сборную Армении с 2023 года.