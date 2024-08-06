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Бывший тренер «Зенита» в 79 лет возглавил сборную Румынии

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в 79 лет возглавил сборную Румынии
Мирча Луческу вернулся в сборную спустя 38 лет. Ранее специалист был главным тренером национальной команды с 1981 по 1986 год
Мирча Луческу
Мирча Луческу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мирча Луческу, которому 29 июля исполнилось 79 лет, стал новым главным тренером сборной Румынии. Об этом сообщает в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации футбола Румынии.

На этом посту он сменил Эдуарда Йорданеску, который покинул команду после Евро-2024, где румыны проиграли в 1/8 финала Нидерландам (0:3).

Луческу уже тренировал сборную Румынии в 1981–1986 годах, выводил команду в финальную часть чемпионата мира 1982 года.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в ноябре 2023 года. С командой он выиграл чемпионат (2020/21), Кубок (2020/21) и Суперкубок Украины (2020).

На Украине Луческу также возглавлял «Шахтер» (с 2004 по 2016 год), выиграл восемь чемпионатов страны, завоевал шесть Кубков и семь Суперкубков, а также Кубок УЕФА (2008/09).

В сезоне 2016/17 Луческу возглавлял петербургский «Зенит». Под его руководством тот завоевал Суперкубок России, а в чемпионате занял третье место.

Также Луческу тренировал сборную Турции, румынские «Корвинул», «Динамо» (Бухарест), «Рапид», итальянские «Пизу», «Брешию», «Реджану», «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Румынии по футболу Мирча Луческу
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