Российские каноисты выиграли квалификационный заплыв на Олимпиаде

Коровашков и Петров напрямую прошли в полуфинал в каноэ-двойках

Олимпиада-2024. Каноэ-двойки (Фото: Reuters)

Россияне Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли предварительный заплыв в каноэ-двойках и напрямую прошли в полуфинал.

В своем заезде они финишировали за 1 минуту 38,65 сек., показав в итоге третье время в квалификации. В другом заезде победили китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40).

Полуфинал пройдет 7 августа.

32-летний Коровашков — бронзовый призер Олимпиады-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратный чемпион мира. Коровашков завоевал лицензию в паре с не менее опытным Иваном Штылем. Однако призера Лондона-2012 и многократного чемпиона мира не пустили на Игры. Коровашков при этом также выступит в одиночке на 1000 м.

19-летний российский каноист Захар Петров отобрался на Олимпиаду в одиночке на 1000 м. На первых же стартах он завоевал серебро Кубка мира в этой дисциплине, в двойке на Кубке мира он не смог выступить из-за дисквалификации партнера.