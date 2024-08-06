Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске

Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске

Игра пройдет с 8 по 9 февраля 2025 года на «Сибирь Арене» в рамках Недели звезд хоккея

Новосибирск примет Матч звезд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Новосибирск примет «Матч звезд» впервые.

Игра пройдет с 8 по 9 февраля 2025 года на «Сибирь Арене» в рамках Недели звезд хоккея.

В 2024 году Матч звезд прошел в Санкт-Петербурге.