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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Экс-судья обвинил федерацию фехтования на Олимпиаде

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Олимпиада-2024 в Париже
Бывший судья отметил, что вся система направлена на мошенничество. А Олимпиада, по его словам, — единственное событие в фехтовании, которое привлекает внимание всего мира
Олимпиада-2024 в Париже. Турнир саблистов
Олимпиада-2024 в Париже. Турнир саблистов (Фото: Reuters)

Бывший судья по фехтованию на саблях Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже. В интервью немецкому телеканалу ARD он сообщил о практике подкупка судей чиновниками и представителями команд.

«Вся система направлена на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада — единственное мероприятие в фехтовании, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира, — отметил Шульц. — В этом-то и суть. И именно поэтому все манипулируется так, чтобы как можно меньше оставалось на волю случая».

По словам Шульца, его пытался подкупить тренер, с которым он сам работал в бытность спортсменом. Тот обещал ему за судейство в пользу своего спортсмена €5 тыс. и попадание в судейский состав на Олимпиаду.

«В тот момент весь мой мир рухнул. Я не мог себе этого представить. Конечно, я сказал ему: ни за что», — рассказал Шульц.

«И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты сейчас пытаешься быть хорошим мальчиком или как? Ты никогда не доберешься до вершины, они никогда тебе этого не позволят. Ты никогда не будешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас», — добавил Шульц.

«РБК Спорт» обратился в FIE за комментарием.

Ранее Ассоциация фехтования США начала расследование из-за подозрения на подкуп судей. Руководители ассоциации в письме в FIE сообщили о своих подозрениях в отношении двух международных судей: болгарина Василя Миленчева и казахстанца Евгения Дьякокина, которые в итоге работали на Олимпиаде в Париже.

Утверждалось, что они судили в пользу американских саблистов Митчелла Сарона и Татьяны Назлымовой. Американская ассоциация попросила FIE не назначать арбитров на бои с участием американских фехтовальщиков.

Оба фехтовальщика получили письменное уведомление от федерации в конце прошлого года из-за «подозрительных судейских действий», которые свидетельствовали о том, что к ним было «преференциальное отношение». В федерации отметили, что «располагали данными», свидетельствующими о манипулировании.

Татьяна Назлымова в итоге выступила на Олимпиаде через месяц, после того как дала показания на 13-часовом арбитражном слушании. Медалей она не завоевала. Назлымова является внучкой трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Назлымова, который на данный момент возглавляет сборную Узбекистана по сабле.

«Обо мне ходило много слухов, но в Олимпийском комитете США была проведена арбитражная процедура, и они решили, что обвинения не соответствуют действительности. И именно поэтому я здесь, на Олимпийских играх», — заявила Назлымова ARD.

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Руслан Алиев
Олимпиада-2024 фехтование обвинения в коррупции
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