Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд и стал победителем Олимпийских игр в Париже.
Дюплантис сначала побил олимпийский рекорд, показав результат 6,10 метра. Он превзошел результат бразильца Тиаго Браса, которое было установлено на Играх в Рио-де-Жанейро.
С третьей попытки он взял планку на высоте 6,25 метра, превзойдя на один сантиметр собственный результат, установленный 20 апреля (6,24 м) на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.
Серебряным призером стал американец Сэм Кендрикс (5,95), а третьим — грек Эммануил Каралис (5,90).
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом. 24-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира в помещении и двукратным чемпионом мира на открытом воздухе.
Олимпийский игр в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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