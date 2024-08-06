Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде

Арман Дюплантис с третьей попытки взял планку на высоте 6,25 метра. Он побил собственный рекорд на один сантиметр

Арман Дюплантис (Фото: Reuters)

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд и стал победителем Олимпийских игр в Париже.

Дюплантис сначала побил олимпийский рекорд, показав результат 6,10 метра. Он превзошел результат бразильца Тиаго Браса, которое было установлено на Играх в Рио-де-Жанейро.

С третьей попытки он взял планку на высоте 6,25 метра, превзойдя на один сантиметр собственный результат, установленный 20 апреля (6,24 м) на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.

Серебряным призером стал американец Сэм Кендрикс (5,95), а третьим — грек Эммануил Каралис (5,90).

Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом. 24-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира в помещении и двукратным чемпионом мира на открытом воздухе.

Олимпийский игр в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.