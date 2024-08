Разгромные победы лидеров. Итоги тура РПЛ

«Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом», ЦСКА и «Локомотив» забили по пять голов. Главные итоги третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Динамо» в гонке лидеров

Первый матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся между московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном». Столичный клуб выиграл в Самаре со счетом 0:2.

Счет в матче на девятой минуте открыл Константин Тюкавин. Нападающий, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 голов, отметился первым забитым мячом в новом сезоне. Кроме того, он достиг отметки в 50 результативных действий в РПЛ (33+17).

Преимущество на 58-й минуте увеличил Ярослав Гладышев. Форвард отметился результативными действиями во всех трех матчах в новом сезоне — он ранее забил «Факелу» (3:1) и отдал голевую передачу против «Локомотива» (3:1). За весь прошлый сезон у нападающего было только два гола в 14 матчах.

«Динамо» одержало третью победу подряд. Так, московский клуб в пятый раз в своей истории начал сезон в чемпионате России с трех побед подряд (1995, 1999, 2003 и 2021/22).

Динамовцы набрали девять очков и находятся на втором месте в таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

«Акрон», который был создан в 2018 году, попал в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тольяттинский клуб набрал три очка и занимает девятое место.

«Зенит» разгромил клуб Карпина

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:0.

Счет в матче на 19-й минуте открыл бразильский форвард Педро, еще одним голом отметился Матео Кассьера, который в матче также отметился двумя голевыми передачами.

Лучшим игроком матча стал Максим Глушенков, который оформил на свой счет хет-трик. Глушенков стал рекордсменом в истории «Зенита». Он первый футболист, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за петербургский клуб.

Примечательно, что «Зенит» победил в четвертой игре подряд (в РПЛ и Кубке России) в сезоне с крупным счетом: ранее петербургский клуб победил в чемпионате «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), а также в Кубке России обыграл «Факел» со счетом 3:0. Ранее в РПЛ три разгрома подряд на старте сезона одерживал только «Зенит» в 2005 году.

Кроме того, больше 13 голов после стартовых трех туров сезона забивал только все тот же «Зенит» в сезоне-2014/15 (14). Также петербургский клуб лишь во второй раз в своей истории начал сезон с трех сухих побед подряд: ранее это удавалось в дебютном сезоне Сергея Семака в 2018/19.

ЦСКА одержал вторую подряд разгромную победу

ЦСКА обыграл «Оренбург» в домашнем матче. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 5:1.

На 23-й минуте счет открыл Тамерлан Мусаев. Он забил в четырех из последних пяти матчей в РПЛ, всего у него 10 результативных действий в 15 матчах за ЦСКА в РПЛ (7 голов и 3 передачи).

Защитник Игорь Дивеев (30-я, 59-я) отметился двумя забитыми мячами. Он впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ. Теперь Дивеев делит второе место в списке бомбардиров в новом сезоне РПЛ с Матео Кассьеррой (по 3 гола), уступая только Максиму Глушенкову (6).

Также забитыми мячами у армейцев отметились 1Иван Обляков (49-я) и Келлвен (71-я).

Единственным забитым мячом у проигравших отличился Дмитрий Рыбчинский (31-я).

Стоит отметить, что ЦСКА нанес 12 ударов в створ ворот — их лучший результат в матче РПЛ с июля 2015 года (12 против «Рубина»).

ЦСКА крупно выиграл второй матч подряд в РПЛ: во втором туре команда Марко Николича разгромила «Пари НН» (3:0). Армейцы с семью очками занимают третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с четырьмя очками расположился на седьмой строчке.

«Локомотив» забил пять безответных мячей

Футболисты московского «Локомотива» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 5:0 в гостевом матче.

На 7-й минуте счет в игре открыл Дмитрий Воробьев, реализовав пенальти. Он забил во всех трех матчах за «Локомотив» в РПЛ: в XXI веке отметится забитыми мячами в составе железнодорожников в стартовых трех матчах удавалось только Ари и Вильсону Изидору.

Двумя забитыми мячами в первом тайме отличился Жерзино Ньямси (17, 36). Он стал третьим центральным защитником «Локомотива» с дублем в матче РПЛ в XXI веке: ранее это удавалось Ведрану Чорлуке и Мануэлу да Коште.

В конце матча голами отметились Вадим Раков (79) и Алексей Батраков (90+1). 19-летний Вадим Раков забил свой дебютный гол в РПЛ, он стал уже третьим игроком «Локо» до 20 лет, забившим в этом сезоне (также Пиняев и Батраков).

Последний раз «Локомотив» крупно обыгрывал «Ахмат» в сентябре 2012 года (3:0).

«Локомотив» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» набрал два очка и расположился на 14-й строчке.

«Спартак» одержал третью победу подряд, разгромив «Крылья»

Футболисты московского «Спартака» победили самарские «Крылья Советов». Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 3:0.

Перед матчем гимн России включили на домашней арене «красно-белых» только с третьей попытки. Сначала на стадионе в Тушине зазвучала песня We Are the Champions группы Queen, но ее сразу выключили. Потом включили гимн «Спартака» и только после него — российский гимн. Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев нанес символический удар по мячу.

Костариканский форвард Манфред Угальде (29-я и 56-я минута) отметился двумя забитыми мячами в матче. Еще один гол на счету Данила Пруцева (40).

Аргентинский полузащитник Эсекиэль Барко, который отметился двумя голевыми передачами в матче, стал первым игроком с тремя результативными действиями в своих первых двух матчах за «Спартак» в РПЛ со времен Юры Мовсисяна в 2013 году. В прошлом туре против «Химок» Барко забил мяч.

После трех туров «Спартак» набрал шесть очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре «красно-белые» победили «Химки» (3:1), а в Кубке России победили «Динамо» (3:0).

«Крылья Советов» в четвертый раз в своей истории начали сезон с трех поражений подряд (1992, 2010, 2021/22 и 2024/25). Также самарская команда установила клубный антирекорд по пропущенным голам после стартовых трех туров сезона (10). «Крылья» являются единственным клубом сезона РПЛ, который не набрал ни одного очка в трех турах, занимая последнее 16-е место.