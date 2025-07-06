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Умер экс-чемпион России и IBF Intercontinental Сергей Башкиров

Бывший чемпион России и обладатель пояса IBF Intercontinental Сергей Башкиров боролся с опухолью спинного мозга, рассказал его сын. Он умер 4 июля в возрасте 54 лет
Сергей Башкиров
Сергей Башкиров (Фото: Страница клуба бокса «Крепость» в Vkontakte)

Российский боксер и тренер, бывший интерконтинентальный чемпион IBF Сергей Башкиров скончался 4 июля на 55-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на странице новосибирского боксерского клуба «Крепость» в «ВКонтакте».

По словам сына Башкирова, он боролся с опухолью спинного мозга, перенес две успешные операции и 24 из 25 курсов лучевой терапии, но его организм не выдержал такой нагрузки.

Согласно порталу Boxrec, Башкиров, у которого было прозвище Сибирский Тайсон, провел на профессиональном ринге 19 поединков, в которых одержал 14 побед.

Он был двукратным чемпионом России, а после окончания спортивной карьеры стал тренером.

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