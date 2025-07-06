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Спорт ,  
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Три арбитра финала Медиалиги пострадали в аварии после матча

«Амкал»: три арбитра финала Медиалиги пострадали в аварии после матча
Работавшие на финале Медиалиги Жилинский, Сухарев и Воробьев после финала попали в ДТП на такси, одному из них предстоит операция
Фото: Телеграм-канал ФК «Амкал»
Фото: Телеграм-канал ФК «Амкал»

Арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев и Артур Сухарев, работавшие на матчах Медиалиги, попали в ДТП и получили травмы после финальной игры, сообщается в телеграм-канале «Амкала».

«Амкал» 5 июля победил в финале Медиалиги в «Лужниках» команду Broke Boys со счетом 2:0. Согласно информации на сайте турнира, Жилинский был главным арбитром, а Воробьев и Сухарев — лайнсменами.

Сухарев рассказал телеграм-каналу «Некласико», что они с коллегами и его другом вчетвером поехали в ресторан на такси. На полпути в их автомобиль на светофоре сзади на высокой скорости въехала другая машина.

У Жилинского в результате аварии диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, Воробьеву предстоит операция из-за травмы тазобедренного сустава, сам Сухарев отделался ушибом, пишет «Некласико».

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы. В МВД Москвы сообщили РБК, что информации о такой аварии нет.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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