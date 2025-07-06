Хюлькенберг впервые за 239 гонок попал на подиум в «Формуле-1»

Первую тройку на Гран-при Великобритании составили Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Нико Хюлькенберг, которому принадлежит антирекорд «Формулы-1» по гонкам без призовых мест. Победитель квалификации Макс Ферстаппен финишировал пятым

Фото: Clive Rose / Getty Images

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем домашнего этапа Гран-при «Формулы-1» на трассе «Сильверстоун».

Второе место у австралийца Оскара Пиастри (McLaren), третьим стал немец Нико Хюлькенберг (Kick Sauber), который в 37 лет впервые попал в призеры в «Формуле-1» в своей 239-й гонке в карьере. Ему принадлежит антирекорд по числу стартов без призовых мест в этих соревнованиях.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) занял пятое место.

В топ-10 также вошли: Льюис Хэмилтон (Ferrari, четвертый), Пьер Гасли (Alpine, шестой), Лэнс Стролл (Aston Martin, седьмой), Александер Албон (Williams, восьмой), Фернандо Алонсо (Aston Martin, девятый), Джордж Расселл (Mercedes, десятый).

Норрис (226 очков) выиграл четвертую гонку в сезоне и сократил отставание от лидирующего в чемпионате Пиастри (234) до восьми очков. Третьим идет Ферстаппен (165).

В Кубке конструкторов лидирует McLaren (460), второе место у Ferrari (222), третье — у Mercedes (210).

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в бельгийском Спа 27 июля.