The Athletic узнал о скором переходе самого забивного форварда Европы
Переговоры о переходе шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша в «Арсенал» находятся в продвинутой стадии, а тренер лондонской команды Микель Артета настаивает на скорейшем завершении сделки, пишет The Athletic.
Клубы еще обсуждают плату за переход игрока, но сделка уже близка к завершению.
Журналист Николо Скира 2 июля сообщил, что швед согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом».
Дьёкереш — один из самых востребованных игроков в Европе, в прошлом сезоне он забил 54 гола в 52 играх во всех турнирах, в том числе 39 в чемпионате. Он помог «Спортингу» выиграть чемпионат и Кубок Португалии.
В борьбе за приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, Дьёкереш проиграл только Килиану Мбаппе. У француза меньше мячей за «Реал» (31) в Ла Лиге, но у чемпионата Испании как у одной из топ-5 лиг выше коэффициент при подсчете очков за голы.
«Арсенал» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Англии, уступив «Ливерпулю» десять очков.
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