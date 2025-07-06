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Спорт ,  
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ФИФА в 35 раз снизила цены на билеты на полуфинал клубного ЧМ

ФИФА в 35 раз снизила цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира
На полуфинальный матч между «Челси» и «Флуминенсе» можно попасть за $13,4 вместо $473,9, на встречу ПСЖ — «Реал» билеты тоже заметно подешевели и стоят около $200
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Цены на билеты на полуфинал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Флуминенсе» за трое суток снизились более чем в 35 раз — с $473,9 до $13,4, это дешевле пива на стадионе, сообщает The Athletic.

Игра между английским и бразильским клубом пройдет 8 июля в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) на вмещающем более 80 тыс. человек стадионе MetLife.

По таким ценам болельщики «Челси» покупали билеты на матчи своей команды еще в начале 1990-х, отмечает Sky Sports.

При этом стоимость билетов на обычно дорогой нижний ярус на матч «Челси» — «Флуминенсе» составляет $44,6, а цены на билеты на другой полуфинал, между «Реалом» и ПСЖ, который пройдет на этом же стадионе 9 июля, начинаются от $200 (еще 2 июля они стоили $978).

ФИФА использует динамическое ценообразование на турнире, которое, по данным The Athletic, планирует внедрить и на чемпионате мира 2026 года.

Средняя посещаемость матчей группового этапа турнира, который впервые проводится с участием 32 команд, составила в среднем более 35 тыс. зрителей за игру. На многих играх пустыми оставались десятки тысяч мест.

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