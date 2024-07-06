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«Динамо» обыграло сербский клуб в матче Братского кубка
«Динамо» обыграло сербский клуб ОФК в матче Братского кубка
Встреча против белградского ОФК завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев
Футболисты московского «Динамо» обыграли белградский ОФК со счетом 2:0 в матче BetBoom Братского кубка.
Голы забили Константин Тюкавин (37-я минута) и Ярослав Гладышев (51).
Первые несколько минут матча в составе «Динамо» отыграл ветеран клуба Денис Колодин.
В турнире, который проходит в Москве, также принимают участие белградский «Партизан» и московский ЦСКА.
В следующем матче турнира ЦСКА 7 июля сыграет с «Партизаном».
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет дома с воронежским «Факелом».