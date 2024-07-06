«Динамо» обыграло сербский клуб в матче Братского кубка

Встреча против белградского ОФК завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Футболисты московского «Динамо» обыграли белградский ОФК со счетом 2:0 в матче BetBoom Братского кубка.

Голы забили Константин Тюкавин (37-я минута) и Ярослав Гладышев (51).

Первые несколько минут матча в составе «Динамо» отыграл ветеран клуба Денис Колодин.

В турнире, который проходит в Москве, также принимают участие белградский «Партизан» и московский ЦСКА.

В следующем матче турнира ЦСКА 7 июля сыграет с «Партизаном».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет дома с воронежским «Факелом».