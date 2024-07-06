Гроссмейстер Зиаур Рахман перенес инсульт и умер во время чемпионата Бангладеш

Гроссмейстер перенес инсульт и умер во время чемпионата Бангладеш

Зиауру Рахману, самому титулованному шахматисту в истории Бангладеш, было 50 лет

Зиаур Рахман (Фото: fide.com)

Гроссмейстер Зиаур Рахман перенес инсульт во время чемпионата Бангладеш и скоропостижно скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Рахману стало плохо во время партии против Энамула Хоссейна Раджиба в 12‑м туре национального чемпионата в Дакке. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Рахман был самым титулованным шахматистом Бангладеш, на его счету было 15 побед на чемпионатах страны. Он является рекордсменом Бангладеш по рейтингу FIDE (2,570 очка в октябре 2005 года).

В 2022 году Рахман вошел в историю, выступив за сборную страны на 44-й шахматной Олимпиаде в Индии вместе со своим сыном Тахсином Таджваром Зией. Они были первым дуэтом отца и сына, вошедшим в национальную шахматную сборную.