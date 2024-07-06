Okko извинился за проблемы с трансляцией матча Португалия — Франция
Стриминговый сервис Okko принес извинения за проблемы с трансляцией на сайте матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Okko.
«Okko приносит извинения болельщикам, которые столкнулись с перебоями в трансляции матча. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сайт okko.tv работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Португалия — Франция. Поэтому часть пользователей столкнулась с перебоями в трансляции на сайте.
«На других платформах Okko, в том числе на SMART TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме», — добавили в Okko.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили французы — 5:3.
Франция в 1/2 финала чемпионата Европы теперь сыграет с Испанией.