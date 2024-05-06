Панарин принес «Рейнджерс» победу в «русском» четвертьфинале плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (3-я, 11-я минуты), Винсент Трочек (17-я) и Артемий Панарин (49-я), в составе гостей — Джейкоб Славин (4-я), Мартин Нечас (43-я) и Сет Джарвис (59-я).
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25.
В серии «Рейнджерс» — «Каролина» принимают участие наибольшее число россиян среди всех четвертьфинальных противостояний. Всего на эту серию заявлено шесть россиян. Ни в одной серии не принимают участие столько представителей одной европейской страны.
Во второй раз в истории две команды серии возглавляют тренеры, завоевавшие Кубок Стэнли в одном клубе в качестве тренера и капитана.
Питер Лавиолетт («Рейнджерс») в 2006 году в качестве главного тренера привел «Каролину» к первому в истории чемпионству. Капитаном той команды был нынешний главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. Впервые подобное произошло в 1947 году
«Рейнджерс» и «Харрикейнз» являются главными фаворитами Кубка Стэнли. В первом раунде клуб из Нью-Йорка обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4-0, «Каролина» прошла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1). «Рейнджерс» является победителем регулярного чемпионата.
Вторая игра пройдет в Нью-Йорке 7 мая, начнется в 23:00 мск.
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