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Панарин принес «Рейнджерс» победу в «русском» четвертьфинале плей-офф НХЛ

Панарин принес «Рейнджерс» победу в матче «русского» четвертьфинала плей-офф НХЛ
В серии «Рейнджерс» — «Каролина» принимают участие шесть россиян
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (3-я, 11-я минуты), Винсент Трочек (17-я) и Артемий Панарин (49-я), в составе гостей — Джейкоб Славин (4-я), Мартин Нечас (43-я) и Сет Джарвис (59-я).

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25.

В серии «Рейнджерс» — «Каролина» принимают участие наибольшее число россиян среди всех четвертьфинальных противостояний. Всего на эту серию заявлено шесть россиян. Ни в одной серии не принимают участие столько представителей одной европейской страны.

Во второй раз в истории две команды серии возглавляют тренеры, завоевавшие Кубок Стэнли в одном клубе в качестве тренера и капитана.

Питер Лавиолетт («Рейнджерс») в 2006 году в качестве главного тренера привел «Каролину» к первому в истории чемпионству. Капитаном той команды был нынешний главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. Впервые подобное произошло в 1947 году

«Рейнджерс» и «Харрикейнз» являются главными фаворитами Кубка Стэнли. В первом раунде клуб из Нью-Йорка обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4-0, «Каролина» прошла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1). «Рейнджерс» является победителем регулярного чемпионата.

Вторая игра пройдет в Нью-Йорке 7 мая, начнется в 23:00 мск.

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Руслан Алиев
НХЛ Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Артемий Панарин Игорь Шестеркин Андрей Свечников Евгений Кузнецов Петр Кочетков Дмитрий Орлов Кубок Стэнли ...
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