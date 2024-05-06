После вылета чемпиона определились все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ
«Даллас Старз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута) и Радек Факса (41), у гостей отличился Бретт Хауден (36).
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур в восьмой раз из восьми возможных одержал победу в седьмых матчах плей-офф. По победам в решающих играх серий он делит первое место с Дэррилом Саттером. Но Дебур является единственным тренером в истории, который провел минимум четыре семиматчевых серии и не проиграл ни в одной из них.
«Вегас» в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли. Во второй год подряд действующий чемпион НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде. В XXI веке чемпионский титул смогли защитить два клуба — «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).
«Даллас» стал последним четвертьфиналистом плей-офф. В следующем раунде клуб из Техаса встретится с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии пройдет в ночь на 8 мая по московскому времени в Далласе.
В другой четвертьфинальной паре Запада «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». На Востоке пройдут противостояния «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».
В четвертьфиналах примут участие 16 россиян.
Кто из россиян сыграет в четвертьфинале Кубка Стэнли
Вратари — Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
Защитники — Никита Задоров («Ванкувер»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Дмитрий Орлов («Каролина»);
Нападающие — Евгений Дадонов («Даллас»), лучший снайпер первого раунда плей-офф Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Николай Коваленко (все «Колорадо»), Илья Михеев («Ванкувер»), Владимир Тарасенко («Флорида»), Евгений Кузнецов, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Артемий Панарин («Рейнджерс»).
«Даллас» является победителем Центрального дивизиона. На счету клуба один титул чемпиона НХЛ (1999).
Главными фаворитами Кубка Стэнли являются победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Каролина».
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