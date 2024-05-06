После вылета чемпиона определились все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ

В четвертьфинальную стадию плей-офф НХЛ вышли 16 россиян

Игроки "Далласа" и "Вегаса" после заключительного матча первого раунда плей-офф НХЛ (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Даллас Старз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута) и Радек Факса (41), у гостей отличился Бретт Хауден (36).

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур в восьмой раз из восьми возможных одержал победу в седьмых матчах плей-офф. По победам в решающих играх серий он делит первое место с Дэррилом Саттером. Но Дебур является единственным тренером в истории, который провел минимум четыре семиматчевых серии и не проиграл ни в одной из них.

«Вегас» в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли. Во второй год подряд действующий чемпион НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде. В XXI веке чемпионский титул смогли защитить два клуба — «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).

«Даллас» стал последним четвертьфиналистом плей-офф. В следующем раунде клуб из Техаса встретится с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии пройдет в ночь на 8 мая по московскому времени в Далласе.

В другой четвертьфинальной паре Запада «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». На Востоке пройдут противостояния «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

В четвертьфиналах примут участие 16 россиян.

Кто из россиян сыграет в четвертьфинале Кубка Стэнли Вратари — Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»); Защитники — Никита Задоров («Ванкувер»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Дмитрий Орлов («Каролина»); Нападающие — Евгений Дадонов («Даллас»), лучший снайпер первого раунда плей-офф Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Николай Коваленко (все «Колорадо»), Илья Михеев («Ванкувер»), Владимир Тарасенко («Флорида»), Евгений Кузнецов, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Артемий Панарин («Рейнджерс»).

«Даллас» является победителем Центрального дивизиона. На счету клуба один титул чемпиона НХЛ (1999).

Главными фаворитами Кубка Стэнли являются победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Каролина».