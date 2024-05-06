 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

После вылета чемпиона определились все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ

Определились все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ после вылета чемпиона
В четвертьфинальную стадию плей-офф НХЛ вышли 16 россиян
Игроки &quot;Далласа&quot; и &quot;Вегаса&quot; после заключительного матча первого раунда плей-офф НХЛ
Игроки "Далласа" и "Вегаса" после заключительного матча первого раунда плей-офф НХЛ (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Даллас Старз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута) и Радек Факса (41), у гостей отличился Бретт Хауден (36).

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур в восьмой раз из восьми возможных одержал победу в седьмых матчах плей-офф. По победам в решающих играх серий он делит первое место с Дэррилом Саттером. Но Дебур является единственным тренером в истории, который провел минимум четыре семиматчевых серии и не проиграл ни в одной из них.

«Вегас» в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли. Во второй год подряд действующий чемпион НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде. В XXI веке чемпионский титул смогли защитить два клуба — «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).

«Даллас» стал последним четвертьфиналистом плей-офф. В следующем раунде клуб из Техаса встретится с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии пройдет в ночь на 8 мая по московскому времени в Далласе.

В другой четвертьфинальной паре Запада «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». На Востоке пройдут противостояния «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

В четвертьфиналах примут участие 16 россиян.

Кто из россиян сыграет в четвертьфинале Кубка Стэнли

Вратари — Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

Защитники — Никита Задоров («Ванкувер»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Дмитрий Орлов («Каролина»);

Нападающие — Евгений Дадонов («Даллас»), лучший снайпер первого раунда плей-офф Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Николай Коваленко (все «Колорадо»), Илья Михеев («Ванкувер»), Владимир Тарасенко («Флорида»), Евгений Кузнецов, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Артемий Панарин («Рейнджерс»).

«Даллас» является победителем Центрального дивизиона. На счету клуба один титул чемпиона НХЛ (1999).

Главными фаворитами Кубка Стэнли являются победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Каролина».

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?


Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
НХЛ Артемий Панарин Алексей Кузнецов Валерий Ничушкин
Материалы по теме
Самый дорогой клуб НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде
Спорт
Латвийский вратарь побил рекорд и вывел клуб НХЛ в 1/4 финала плей-офф
Спорт
Клуб НХЛ решил разорвать контракт с россиянином после сезона в «Спартаке»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Гладков сообщил о новой атаке дрона на автомобиль в Белгородской области Политика, 11:40
Вяльбе сообщила о готовности пойти за Путина в партизаны Спорт, 11:40
Токены связанных с ИИ проектов обогнали биткоин по темпам роста Крипто, 11:35
В Дептрансе сообщили о перекрытии улиц 9 мая в Москве Общество, 11:34
Владелец сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади получил 3 года Общество, 11:24
Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» освободили из-за медали Политика, 11:17
Пашинян не посетит инаугурацию Путина Политика, 11:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Андрей Рублев отправился в больницу после победы на «Мастерсе» Спорт, 11:12
Polymetal выкупил еще 1,76% своих акций в рамках обмена Инвестиции, 11:10
Ракова назвала самые популярные вузы у выпускников предпрофклассов Город, 11:06
Как открыть бизнес по франшизе: пошаговая инструкция РБК Франшизы, 11:00
До семи выросло число погибших от удара БПЛА в Белгородской области Политика, 10:58
В Белоруссии задержали завербованных Украиной студентов Политика, 10:52
Форма и содержание: как создать франшизу из работающего бизнеса РБК Франшизы, 10:51