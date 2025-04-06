«Рекорд будет держаться минимум 100 лет». Что говорят о триумфе Овечкина

В воскресенье российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в ворота «Айлендерс» и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за карьеру. Что сказали эксперты после этого — в материале «РБК Спорт»

Фото: . Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после того, как забил 894-ю шайбу (AP/TASS)

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» побил снайперский рекорд, принадлежавший канадцу и легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки.

Во втором периоде матча Александр Овечкин забросил шайбу российскому голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, которому ранее не забивал. После этого игра была прервана для торжественной церемонии, в ходе которой российского нападающего поздравляли одноклубники и соперники. С поздравительными речами выступили Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмэн.

На счету 39-летнего Александра Овечкина 895 голов в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Во время церемонии, посвященной историческому моменту, Александр Овечкин заявил, что не смог бы достичь такого успеха без поддержки одноклубников, тренеров и болельщиков.

«Вот это день, да? Как я всегда говорил, это командная игра, и без моих парней, всей организации, фанатов, тренеров, я бы не стоял здесь. <...> Все фанаты со всего мира, российские, — мы сделали это, ребята. Мы сделали это» — сказал он во время церемонии.

Что говорят о рекорде Овечкина

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России (ФХР)

«От всего сердца поздравляю Александра с тем, что он побил рекорд Гретцки. Это великое достижение великого спортсмена. Когда‑нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть эпохой Овечкина. Знаю, что он мечтал покорить высоту в 895 заброшенных шайб. Летом прошлого года мы встречались с Александром, обсуждали его игру и путь к рекорду. Я видел, как серьезно он настроен, как тщательно готовится к хоккейному сезону. И не сомневался, что рекорд будет побит. Овечкин — именно тот хоккеист, который должен был превзойти Гретцки. А его путь к грандиозному достижению подает пример целеустремленности, спортивного мужества и блестящих способностей реализовать весь свой огромный талант», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России

«Наш российский игрок побил этот рекорд, который очень долго держался. Человек после такого рекорда становится номером один. А он этих рекордов набрал целую кучу. Я думаю, что ничего не было сложного на пути к рекорду, иначе он просто не дошел бы до него. Он талантливый парень, играл, получал удовольствие и дарил его людям на трибунах. И все это складывалось в одно целое. Вот он и достиг этой высоты», — сказал Крикунов в разговоре с «РБК Спорт».

Крикунов добавил, что когда впервые увидел Овечкина на льду, то было очевидно, что он станет классным игроком, но предсказать будущие выдающиеся достижения было невозможно.

«Было ясно, что это классный игрок, потому что он был молодой и уже был в команде, в основном составе. Откуда можешь знать, что игрок сможет достичь такого уровня? Да, видишь, что он будет хорошим хоккеистом, но до каких высот он дорастет — от него зависит», — заключил экс-тренер Овечкина.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион

«Чувствую гордость и радость за маму (Овечкина) прежде всего. Мама воспитала нам героя, на котором мы можем воспитывать наших детей и внуков. Александр молодец, в таком возрасте показал серьезный результат. Многие рассказывали сказки, что Овечкину не дадут побить этот рекорд, но это произошло. Теперь этот рекорд будет держаться минимум 100 лет. Хотя, может быть, мой внук Филипп сумеет побить этот рекорд, но ему сейчас полтора годика», — заявил Фетисов «Матч ТВ».

«Рекорд НХЛ поставил наш русский парень — Александр Овечкин, я всех нас с этим поздравляю. В это непростое политическое время смотреть такие вещи — дорогого стоит, давайте наслаждаться моментом. Я желаю Саше дальнейших успехов в жизни и хоккейной карьере, у него все должно получаться», — добавил он.

Егор Яковлев, капитан команды «Металлург» и олимпийский чемпион (2018 год), который вместе с Овечкином играл за сборную России

«Сила Овечкина — в его уверенности в себе и физической форме. Семья, страсть к игре, он кайфует от жизни — благодаря этому удалось стать автором такого рекорда. Рациональное распределение: отдыхает, когда это уместно, и тренируется. И там и там не щадит себя. Однозначно, этот рекорд уникален. Я считаю, что хоккей — это спорт номер один в нашей стране. Наши ребята прославляют нашу страну далеко за пределами нашей родины, а Александр стоит во главе этого!», — сказал Яковлев корреспонденту «РБК Спорт».

Татьяна Тарасова, дочь легендарного тренера по хоккею Анатолия Тарасова и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

«Он сейчас большой молодец. Он выдающийся, доказал, что лучший и он есть лучший. Мы его все любим и знаем. Дай бог ему долгих лет в этой профессиональной жизни», — сказала «РБК Спорт» Тарасова.

Рафаил Ишматов, бывший главный тренер молодежной сборной Росси, под руководством которого Овечкин выступал на чемпионатах мира

«Это положительный пример для будущих хоккеистов, стремящихся быть лучшими. Саша здесь решил эту задачу и как бы забрал этот почетный приз у канадского хоккея. Это большой плюс, Саша — молодец. Он был в сборной, мы вместе работали, получали золотые медали. Есть большая разница между детским, юношеским и взрослым хоккеем, все идет по-разному», — сказал Ишматов «РБК Спорт».

Евгений Кузнецов, нападающий петербургского СКА и экс-игрок «Вашингтона»

«Еще лет шесть назад не сомневался, что он побьет этот рекорд. Мы много времени проводили вместе. Знал, что это случится, поэтому от чистого сердца поздравляю. Саня — красавчик! Поздравляю всю его семью», — сказал Кузнецов корреспонденту «Матч ТВ».

Игорь Захаркин, бывший старший тренер сборной России, с которым Овечкин побеждал на чемпионатах мира

«Это (рекорд) говорит о том, что хоккей все время развивается, и всегда найдется какой-нибудь парень, хоккеист, который сумеет побить предыдущий рекорд. Все радуются, потому что побитие рекорда — это как бы пик того, что происходит на льду. Для российского хоккея, безусловно, когда российский хоккеист становится бомбардиром в лучшей хоккейной лиге мира — это гордость и радость для всех любителей хоккея, и не только. Овечкина знают сейчас вcе в России. Его снайперские качества шли на пользу команде, и команда этим была воодушевлена. Видимо, все ждали этого рекорда, и «Вашингтон» играл просто прекрасно», — сказал Захаркин в диалоге с «РБК Спорт».

Максим Сушинский, бывший нападающий сборной России

«Овечкин установил величайший рекорд. Конечно, на Родине это надо отметить каким-нибудь образом. Это величайшее событие. НХЛ хороша подогрела погоню Овечкина за Гретцки, поэтому к этому событию сейчас приковано много внимания. Все, кроме Гашека, понимают, что рекорд Овечкина — событие мирового масштаба», — сказал Сушинский Metaratings.ru.